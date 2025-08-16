Once muertos y 130 heridos en incendio en planta industrial rusa

Moscú.– Un incendio en una planta industrial en la región de Riazán, Rusia, el viernes, mató a 11 personas e hirió a 130, informaron autoridades rusas el sábado.

El incendio se desató el viernes en la planta Elastik en el distrito de Shilovsky, a unos 250 kilómetros al sureste de Moscú. Los equipos de emergencia continuaron buscando entre los escombros durante el fin de semana, y otros dos cuerpos fueron recuperados durante la noche, indicó el Ministerio de Emergencias de Rusia.

Según la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, un taller de pólvora en la instalación se incendió y provocó la explosión.

De los heridos, 29 permanecían hospitalizados el sábado: 13 en Riazán y 16 trasladados a centros médicos en Moscú, de acuerdo con las autoridades.

Las autoridades regionales detallaron que tres personas fueron rescatadas de entre los escombros durante la noche cuando los investigadores iniciaban una pesquisa preliminar sobre la causa del incendio.

Las autoridades locales declararon un día de luto en la región de Riazán el lunes.

"Las banderas se bajarán en toda la región. Se ha pedido a las instituciones culturales, las compañías de televisión y radio y las organizaciones que cancelen los eventos de entretenimiento", anunció el gobernador de Riazán, Pavel Malkov, en un comunicado en Telegram.

Fue la segunda explosión mortal en la planta Elastik en menos de cuatro años. En octubre de 2021, según la agencia estatal de noticias rusa Interfax, 17 personas murieron en una explosión en un taller operado por el fabricante de explosivos Razryad.