Once muertos en protestas en Líbano

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Líbano.- Las fuerzas israelíes en el sur del Líbano abrieron fuego el domingo contra manifestantes que exigían su retirada conforme a un acuerdo de alto el fuego, matando al menos a 11 personas e hiriendo a más de 80, informaron funcionarios de salud libaneses.

Entre los fallecidos hay dos mujeres y un soldado libanés, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado. Se reportaron personas heridas en más de una docena de pueblos en la zona fronteriza.

Los manifestantes, algunos de los cuales llevaban banderas de Hezbollah, intentaron entrar en varios pueblos para protestar por el hecho de que Israel no había retirado sus tropas del sur del Líbano en el plazo de 60 días estipulado en un pacto que detuvo la guerra entre Israel y el grupo político paramilitar libanés Hezbollah a finales de noviembre.

Israel ha dicho que necesita quedarse más tiempo porque el Ejército libanés no se ha desplegado en todas las áreas del sur del Líbano para asegurar que Hezbollah no restablezca una presencia militar en la zona. El Ejército libanés ha dicho que no puede desplegarse hasta que las fuerzas israelíes se retiren.

El Ejército israelí culpó a Hezbollah de incitar las protestas del domingo.

En un comunicado, dijo que sus tropas dispararon tiros de advertencia para “eliminar amenazas en áreas donde se identificaron sospechosos acercándose”. Añadió que se detuvo a varios sospechosos en proximidad a las tropas israelíes y estaban siendo interrogados.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo el domingo en un comunicado dirigido a la gente del sur del Líbano que “la soberanía y la integridad territorial de Líbano son innegociables, y estoy siguiendo este asunto en los niveles más altos para asegurar sus derechos y dignidad”.

Les instó a “ejercer autocontrol y confiar en las Fuerzas Armadas Libanesas”. El Ejército libanés, en otro comunicado, indicó que estaba escoltando a civiles a algunos pueblos en la zona fronteriza y pidió a la población seguir las instrucciones militares para asegurar su seguridad.

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, cuyo partido Movimiento Amal está aliado con Hezbollah y que sirvió como interlocutor entre el grupo armado y Estados Unidos durante las negociaciones del alto el fuego, dijo que la masacre del domingo “es una llamada clara y urgente para que la comunidad internacional actúe de inmediato y obligue a Israel a retirarse de los territorios libaneses ocupados”.

Un portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en X que Hezbollah había enviado “alborotadores” y está “intentando calentar la situación para encubrir su situación y estatus en Líbano y el mundo árabe”.

La Coordinadora Especial de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, y el jefe de misión de la fuerza de paz de la ONU conocida como UNIFIL, el teniente general Aroldo Lázaro, pidieron en un comunicado conjunto que tanto Israel como Líbano cumplan con sus obligaciones bajo el acuerdo de alto el fuego.

La UNIFIL señaló que más violencia arriesga socavar la frágil situación de seguridad en la zona y “las perspectivas de estabilidad impulsadas por el cese de hostilidades y la formación de un gobierno en Líbano”.

El organismo llamó a la retirada completa de las tropas israelíes, la eliminación de armas y activos no autorizados al sur del río Litani, el despliegue del Ejército libanés en todo el sur del Líbano y asegurar el retorno seguro y digno de los civiles desplazados a ambos lados de la Línea Azul.

Unos 112.000 libaneses permanecen desplazados, de más de 1 millón desplazados durante la guerra.