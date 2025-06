Ola de calor se cierne sobre gran parte de EU

Foto: Associated Press

Las ciudades del Medio Oeste y el este de Estados Unidos se prepararon el domingo para otro día de temperaturas peligrosamente altas mientras una rara ola de calor de junio continuaba afectando gran parte del país.

La temperatura ya había alcanzado los 26,6 grados Celsius (80 grados Fahrenheit) en el área de Chicago a las 7:30 de la mañana del domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los pronósticos indicaban índices de calor de entre 37,7 a 40,5 grados C (100 y 105 grados F).

El índice de calor en Pittsburgh podría superar los 105 grados F. La temperatura en Columbus, Ohio, era de 25 grados Celsius (77 grados Fahrenheit) a las 8:30 de la mañana Las máximas allí podrían alcanzar los 36 grados C (97 grados F) con un índice de calor alrededor de 40 grados C (104 grados F).

El domingo marcó el segundo día consecutivo de calor extremo en el Medio Oeste y la Costa Este. Los índices de calor el sábado alcanzaron los 39,4 grados C (103 grados F) en Chicago y 38,3 grados C (101 grados F) en Madison, Wisconsin, convirtiendo el paseo anual de desnudos en bicicleta en un evento pegajoso y sudoroso. Minneapolis se coció bajo un índice de calor de 41,1 grados C (106 grados F).

Se espera que el calor persista durante la próxima semana, con las temperaturas más altas desplazándose hacia el este. La ciudad de Nueva York tiene previsto tener máximas alrededor de 35 grados C (95 grados F) el lunes y martes. Boston está en camino de alcanzar máximas cercanas a los 37,7 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) el martes, y las temperaturas en Washington, D.C., están previstas a alcanzar los 100 grados F el martes y miércoles.