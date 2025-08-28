Ofensiva rusa en Kiev sabotea esfuerzos de paz internacionales

Ucrania. - Rusia lanzó una gran ofensiva aérea la madrugada del jueves sobre Kiev que incluyó un inusitado ataque en el centro de la ciudad, en el que murieron al menos 21 personas y 48 resultaron heridas, además de provocar daños a oficinas diplomáticas de la Unión Europea, informaron las autoridades.

La ofensiva con drones y misiles fue el primer gran ataque ruso contra Kiev en varias semanas, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya ha durado tres años, aún no logran adquirir impulso. Reino Unido dijo que el ataque saboteó los esfuerzos de paz, mientras que Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, convocó al enviado de Rusia a la UE en Bruselas por los ataques que dañaron oficinas del organismo.

Ucrania solicitó el jueves una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre el bombardeo nocturno, mientras que dos de los principales enviados de Ucrania se reunirían el viernes con el gobierno del presidente Donald Trump para abordar el tema de la mediación.

El Kremlin dijo que Rusia seguía interesada en continuar las conversaciones de paz a pesar del ataque aéreo del jueves, que fue uno de los más grandes desde que comenzó la guerra en 2022.

Entre los muertos había cuatro niños de entre 2 y 17 años, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Señaló que podría haber más personas bajo los escombros, y los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaron el jueves por la noche.

Inusitado ataque en el centro de Kiev

El ataque fue una de las pocas veces que los drones y misiles rusos han logrado penetrar el corazón de Kiev desde el inicio de la invasión a gran escala.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que, la madrugada del jueves, Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, la mayoría de ellos contra objetivos en Kiev.

Al menos 33 ubicaciones en los 10 distritos de la ciudad fueron impactadas directamente o resultaron dañadas por los escombros, afirmó Tkachenko. Miles de ventanas se destrozaron y casi 100 edificios resultaron dañados, entre ellos, un centro comercial en el centro de la ciudad.

Oleksandr Khilko llegó al lugar después de que un misil impactara en el edificio residencial donde vive su hermana en el distrito de Darnytskyi de la capital. Escuchó gritos de personas atrapadas bajo los escombros y sacó a tres sobrevivientes, entre ellos, un niño.

"Es inhumano atacar a civiles", dijo Khilko, con la ropa cubierta de polvo y las puntas de los dedos negras de hollín. "Con cada célula de mi cuerpo quiero que esta guerra termine lo antes posible. Espero, pero cada vez que suena la alarma de ataque aéreo, tengo miedo".

Sophia Akylina dijo que su hogar en el distrito de Holosiivskyi de Kiev sufrió daños.

"Es la primera vez que atacan tan cerca", dijo la joven de 21 años. "Las negociaciones no han dado resultado, lamentablemente la gente está sufriendo".

La UE y Reino Unido convocan a enviados rusos tras los daños en sus edificios

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que dos ataques aterrizaron con 20 segundos de diferencia a unos 50 metros (165 pies) del edificio de la Misión de la UE en Ucrania, ubicado en Kiev. Dijo que ningún personal resultó herido en el ataque.

" Ninguna misión diplomática debería ser un objetivo. En respuesta, estamos convocando al enviado ruso en Bruselas", dijo Kallas el jueves en una publicación en X.

El British Council, que promueve las relaciones culturales y las oportunidades educativas, también dijo que su oficina en Kiev había sido "gravemente dañada" en el ataque y estaba cerrada a los visitantes hasta nuevo aviso.

La organización publicó una foto donde se muestra el edificio con sus ventanas y entrada destrozadas y rodeadas de vidrios y escombros. Un guardia resultó herido y está "conmocionado pero estable", publicó en X Scott McDonald, director ejecutivo del consejo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, "saboteaba" las esperanzas de paz tras los "insensatos" ataques. El embajador ruso en Londres fue convocado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz se han estancado

El ataque del jueves es el primer gran ataque masivo combinado de drones y misiles rusos que golpea a Kiev desde que Trump se reuniera con Putin en Alaska a principios de este mes para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

"Rusia elige la balística en lugar de la mesa de negociaciones", dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en X tras el ataque. "Esperamos una respuesta de todas las personas del mundo que han pedido paz, pero que ahora suelen permanecer en silencio en lugar de tomar posiciones de principios".

Aunque un esfuerzo diplomático para terminar la guerra pareció ganar impulso poco después de esa reunión, han surgido muy pocos detalles sobre los próximos pasos.

Los líderes occidentales han acusado a Putin de dar largas en los esfuerzos de paz y evitar negociaciones serias mientras las tropas rusas se adentran más en Ucrania. Esta semana, los líderes militares ucranianos admitieron que las fuerzas rusas han penetrado en una octava región de Ucrania buscando capturar más terreno.

Zelenskyy espera sanciones más severas de Estados Unidos para paralizar la economía rusa si Putin no parece actuar con seriedad para poner fin a la guerra. Reiteró esas demandas tras el ataque del jueves.

Trump se mostró molesto esta semana por la demora de Putin en responder a una propuesta estadunidense para sostener conversaciones de paz directas con Zelenskyy. También dijo el viernes que espera decidir los próximos pasos en dos semanas si no se programan conversaciones directas.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo el jueves que estaba "claro que una reunión entre el presidente Zelenskyy y el presidente Putin no tendrá lugar".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a Putin y a Zelenskyy tras el ataque del jueves a Kiev.

Dijo que Trump "no estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido" por la ofensiva aérea que Rusia lanzó el jueves contra la capital ucraniana.

Leavitt señaló que, en las últimas semanas, Ucrania también ha lanzado ataques efectivos contra la industria petrolera de Rusia.

"Quizás ambas partes de esta guerra no están listas para terminarla por sí mismas", dijo la vocera. "El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países... deben querer que termine también".

Rusia dice que su objetivo era el "complejo militar-industrial"

El Ministerio de Defensa ruso dijo haber realizado un ataque contra bases aéreas militares y empresas "dentro del complejo militar-industrial de Ucrania" utilizando armas de largo alcance que incluyeron misiles Kinzhal.

"Todos los objetivos designados fueron alcanzados", dijo el Ministerio en un comunicado.

Ucrania ha intensificado la producción de armas nacionales para combatir la invasión rusa. Muchas fábricas de armas operan de manera encubierta, algunas incrustadas en áreas civiles con mejores defensas antiaéreas. En los ataques indiscriminados rusos, presuntamente dirigidos a la industria de defensa ucraniana, han muerto muchos civiles.

El ministerio también dijo que derribó 102 drones ucranianos durante la noche, principalmente en el suroeste del país. Un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky en la región de Krasnodar, dijeron las autoridades locales, mientras que se informó de un segundo incendio en la refinería de Novokuibyshevsk en la región de Samara.

En las últimas semanas, los drones ucranianos han atacado repetidamente refinerías y otra infraestructura petrolera en un intento de debilitar la economía de guerra de Rusia, lo que ha disparado los precios y ha dejado sin combustible a las estaciones de servicio de algunas regiones rusas.

El operador ferroviario nacional de Ucrania, Ukrzaliznytsia, informó que hubo daños en su infraestructura en las regiones de Vinnytsia y Kiev, que provocaron retrasos y requirieron que los trenes usaran rutas alternativas.