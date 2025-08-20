Obama respalda redistribución en California

El expresidente estadunidense Barack Obama se ha involucrado en los esfuerzos de redistribución de distritos a mitad de década, diciendo que está de acuerdo con la respuesta del gobernador de California, Gavin Newsom, para alterar los mapas legislativos de su estado, a raíz de los esfuerzos de redistribución de Texas promovidos por el presidente Donald Trump, los cuales están destinados a fortalecer la posición de los republicanos en las elecciones del próximo año.

"Creo que el enfoque del gobernador Newsom es un enfoque responsable. Él dijo que esto va a ser responsable. No vamos a intentar maximizarlo completamente", afirmó Obama en una recaudación de fondos el martes en Martha's Vineyard, Massachusetts, según extractos obtenidos por The Associated Press. "Sólo lo haremos si y cuando Texas y/o otros estados republicanos comiencen a realizar estas maniobras. De lo contrario, esto no entra en vigor".

Aunque señaló que "la manipulación política de distritos" no es su "preferencia", Obama manifestó que, si los demócratas "no responden de manera efectiva, entonces esta Casa Blanca y los gobiernos estatales controlados por republicanos de todo el país no se detendrán, porque no parecen creer en esta idea de una democracia inclusiva y expansiva".

Según los organizadores, el evento recaudó 2 millones de dólares para el Comité Nacional de Redistribución de Distritos Demócrata y sus afiliados, uno de los cuales ha presentado y apoyado litigios en varios estados sobre distritos dibujados por el Partido Republicano. También asistieron la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y Eric Holder, quien fue secretario de Justicia de Obama y dirige el grupo.

Los comentarios del expresidente se producen mientras los legisladores de Texas regresan a Austin esta semana, renovando un acalorado debate sobre un nuevo mapa congresional que crea cinco nuevos escaños potenciales para el Partido Republicano. El plan es el resultado de la presión del presidente Donald Trump, ansioso por evitar una derrota en las elecciones de mitad de período que privaría a su partido del control de la Cámara de Representantes. Los legisladores demócratas de Texas retrasaron una votación durante 15 días al abandonar el estado en protesta, privando a la Cámara de Representantes suficientes de miembros para hacer negocios.

Impulsados por la situación en Texas, gobernadores demócratas, incluido Newsom, han considerado formas de posiblemente fortalecer la posición de su partido mediante la redelimitación de las líneas de los distritos de la Cámara de Representantes federal, cinco años después del censo que conduce a tales procedimientos.

En California, donde los votantes en 2010 otorgaron el poder de dibujar mapas legislativos a una comisión independiente, con el objetivo de hacer el proceso menos partidista, los demócratas han presentado una propuesta que podría dar al partido político dominante del estado cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal en un intento por ganar la lucha por el control del Congreso el próximo año. Si los ganadores la aprueban en noviembre, el plan podría casi eliminar a los miembros republicanos de la cámara baja en el estado más poblado del país, con los demócratas planeando ganar 48 de los 52 escaños de la Cámara de Representantes federal, frente a los 43 actuales.

Una audiencia sobre esa medida se convirtió en una discusión acalorada el martes cuando un legislador republicano se enfrentó con los demócratas, y un comité votó siguiendo las líneas del partido para avanzar con el nuevo mapa legislativo. Los demócratas de California no necesitan votos republicanos para avanzar, y se espera que los legisladores aprueben un mapa electoral propuesto y declaren una elección especial el 4 de noviembre para obtener la aprobación requerida de los votantes.

Newsom y los líderes demócratas dicen que pedirán a los votados que aprueben sus nuevos mapas sólo para las próximas elecciones, devolviendo el poder de dibujar mapas a la comisión después del censo de 2030, y sólo si un estado republicano avanza con nuevos mapas. Obama aplaudió ese calendario temporal.

"Y lo vamos a hacer de manera temporal porque estamos manteniendo la vista en dónde queremos estar a largo plazo", dijo Obama, refiriéndose a la opinión de Newsom sobre el plan de California. "Creo que ese enfoque es un enfoque inteligente y medido, diseñado para abordar un problema muy particular en un momento muy particular".