'No cuesta 60 mil dólares enterrar a un mexicano'; aseguran que Trump enfureció

Tras el asesinato de Vanessa Guillén, la joven soldado de 20 años, de origen mexicano, en Fort Hood, Texas, en 2020, el entonces presidente estadunidense, Donald Trump, ofreció frente a las cámaras ayudar económicamente con el funeral. Pero de acuerdo con la revista The Atlantic, enfureció al saber el costo y gritó: “No cuesta 60 mil dólares enterrar a un maldito mexicano”.

En un reportaje titulado: “Trump: ‘Necesito el tipo de generales que tenía Hitler”, el reportero Jeffrey Goldberg señala que durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 4 de diciembre de 2020, Trump se reunió con funcionarios para discutir un asunto distinto de seguridad nacional. Sin embargo, The Atlantic señala, citando a personas presentes en ese momento, que hacia el final de la discusión, Trump pidió al entonces secretario del ejército, Ryan McCarthy, que le diera actualizaciones sobre el caso.

Trump preguntó: “¿Nos cobraron el funeral? ¿Cuánto costó?”. Un funcionario respondió: “Sí, recibimos la factura; el funeral costó 60 mil dólares”.

Según este recuento, Trump enfureció. “¡No cuesta 60 mil dólares enterrar a un maldito mexicano!”, gritó, y dirigiéndose a su jefe de gabinete, Mark Meadows, le dijo: “¡No paguen!”.

Más tarde, seguía furioso: “¿Pueden creerlo? Maldita gente, tratando de estafarme”.

Sin embargo, meses antes, Trump, acompañado de la familia de Guillén, dijo: “Vi lo que le pasó a su hija Vanessa, que era una persona espectacular, y respetada y querida por todo el mundo, incluso en el ejército”. Y prometió: “Si puedo ayudarles con el funeral, les ayudaré, les ayudaré con eso. Financieramente, les ayudaré”.

Familia de Guillén asegura que Trump nunca les ayudó financieramente

La familia de Guillén aseguró en su momento que no recibieron ayuda de Trump. Consultada por Goldberg, Natalie Khawam, abogada de la familia, explicó que parte del costo lo cubrió el ejército, y otra parte con donaciones. Vanessa Guillén fue enterrada en Houston.

Consultado por Goldberg, Alex Pfeiffer, un portavoz de Trump, rechazó que éste hubiera hecho una declaración como la de “No cuesta 60 mil dólares enterrar a un maldito mexicano”. Aseguró: “El presidente Trump nunca dijo eso. Es una mentira escandalosa de The Atlantic dos semanas antes de las elecciones”, aludiendo a las presidenciales del 5 de noviembre, en las que Trump se enfrenta a la candidata demócrata Kamala Harris.

Ambos buscan atraer al electorado latino, que es clave.

El caso de Vanessa Guillén desató el enojo de la comunidad latina. La joven fue golpeada hasta la muerte por Aaron David Robinson, un compañero en Fort Hood, en Texas en abril de 2020. Robinson, ayudado por su novia, Cecile Anne Aguilar, quemó el cuerpo de Guillén.

Los restos de Guillén, quien había denunciado ser víctima de acoso, fueron encontrados el 30 de junio. Robinson huyó de Fort Hood y se suicidó. Aguilar fue detenida por complicidad y condenada a 30 años de prisión.

Luego de que Goldberg enviara un correo a Pfeiffer, dijo haber recibido un correo electrónico de Khawam, pidiendo publicar una declaración de Mayra Guillén, hermana de Vanessa. “Estoy más que agradecida por todo el apoyo que el presidente Donald Trump mostró a nuestra familia durante un momento difícil”. En X, Mayra escribió: “No me gusta cómo están explotando la muerte de mi hermana para la política-hiriente y una falta de respeto a los cambios importantes que hizo para los miembros del servicio. El presidente Donald Trump no hizo más que mostrar respeto a mi familia y a Vanessa. De hecho, hoy he votado por el presidente Trump".