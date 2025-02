Niños enfermos y heridos cruzan de Gaza a Egipto en apertura de frontera

Foto: Associated Press

Cruce de Rafah.– Un grupo de 50 niños palestinos enfermos y heridos comenzó a cruzar el sábado por el paso de Rafah, en el sur de Gaza, hacia Egipto para recibir tratamiento. Es la primera apertura de la frontera desde que Israel la capturó hace casi nueve meses.

La reapertura del cruce de Rafah es un importante avance que refuerza el acuerdo de alto el fuego al que Israel y Hamás llegaron a principios de enero. Israel accedió a reabrir el paso luego de que el grupo insurgente palestino liberó a las últimas rehenes que seguían vivas en Gaza.

La televisión egipcia Al-Qahera mostró al menos dos ambulancias de la Cruz Roja palestina llegando a la puerta del cruce. Varios niños salieron en camillas y fueron trasladados a ambulancias en el lado egipcio. Desde allí, fueron llevados rápidamente a hospitales en la cercana ciudad egipcia de el-Arish y otros lugares. Las imágenes mostraron a una niña cuyo pie había sido amputado siendo cargada en una ambulancia egipcia.

El Ministerio de Salud de Gaza indicó que los menores iban acompañados de unos 60 familiares.

Los niños son los primeros en lo que se espera que sean evacuaciones regulares de palestinos a través del cruce para recibir tratamiento en el extranjero. En los últimos 15 meses, la campaña israelí contra Hamás en represalia por el ataque insurgente del 7 de octubre de 2023 en el sur del país ha diezmado la red de atención sanitaria gazatí, dejando la mayoría de sus hospitales fuera de funcionamiento aun cuando más de 110 mil palestinos resultaron heridos en los bombardeos y ofensivas terrestres de Israel, según el Ministerio de Salud del enclave.

Muchos tratamientos cruciales o cirugías especializadas para heridas o enfermedades no pueden realizarse en las instalaciones restantes. Según Mohammed Zaqout, director de hospitales del Ministerio de Salud de Gaza, más de 6 mil pacientes estaban listos para ser evacuados al extranjero, y más de 12 mil necesitaban tratamiento urgente. El pequeño número de evacuaciones previstas no cubrirán las necesidades, dijo, y apuntó que “esperamos que el número aumente”.

Rafah es el único cruce de la Franja que no lleva a Israel. Las fuerzas israelíes cerraron el paso a principios de mayo tras capturarlo durante una ofensiva en esa ciudad sureña. Egipto cerró su lado del paso en señal de protesta.

Incluso antes del inicio de la guerra en Gaza, el cruce de Rafah era una importante válvula de escape para el territorio, donde el bloqueo impuesto por Israel y Egipto para contener a Hamás ha afectado a las instalaciones sanitarias y la infraestructura de la Franja y ha empobrecido a la población durante los últimos 15 años. Los palestinos solían pedir permisos para viajar fuera del enclave para recibir tratamientos cruciales que no están disponibles allí, como la quimioterapia.

Se necesitó cierta destreza diplomática para reabrir el cruce y superar las disputas de seguridad entre funcionarios israelíes, egipcios y palestinos. Hamás había supervisado la frontera desde 2007, cuando arrebató el control de Gaza a su rival, la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tras ganar las elecciones parlamentarias en 2006.

Las tropas israelíes permanecen en el cruce de Rafah y en el Corredor de Filadelfia, una franja de tierra que recorre toda la frontera. Israel se ha negado a que Hamás recupere la gestión del cruce, acusándolo de contrabandear armas a través de túneles bajo la frontera, aunque Egipto dice que destruyó los túneles desde su lado y detuvo el contrabando hace años. Israel también se niega a permitir que la Autoridad Palestina asuma oficialmente el control de la gestión del cruce.

En su lugar, el cruce será atendido por gazatíes que trabajaron como agentes fronterizos para la Autoridad Palestina en el pasado, pero no se les permitirá llevar insignias oficiales de dicho grupo, señaló un diplomático europeo que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa. Israel ha investigado a los agentes para asegurarse de que no están afiliados a Hamás, agregó.

En el cruce habrá también supervisores de la Unión Europea, como ocurría antes de 2007.

Está previsto que el lunes comiencen las negociaciones para la segunda fase del acuerdo, que contempla un alto el fuego permanente, la retirada completa de Israel de Gaza y la liberación de cualquier rehén restante. Israel se ha opuesto a la idea de que la Autoridad Palestina controle Gaza después de la guerra.