Netanyahu dice que Israel planea apoderarse de toda Gaza para derrotar a Hamás

Tel Aviv.- El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el jueves que para destruir a Hamas Israel pretende tomar el control total de la Franja de Gaza y eventualmente transferir su administración a fuerzas árabes amigas, mientras el Gabinete de Seguridad discute una ampliación de su ofensiva de 22 meses.

La expansión de las operaciones militares en Gaza pondría en peligro la vida de innumerables palestinos y de los aproximadamente 20 rehenes israelíes restantes, a la vez que aislaría aún más a Israel internacionalmente. Israel ya controla alrededor de tres cuartas partes del territorio devastado.

Las familias de los rehenes retenidos en Gaza temen que una escalada de violencia pueda condenar a sus seres queridos , y algunas protestaron frente a la reunión del Gabinete de Seguridad en Jerusalén. Exaltos funcionarios de seguridad israelíes también se han manifestado en contra del plan, advirtiendo de un atolladero con escasas ventajas militares.

Un funcionario israelí había declarado previamente que el Gabinete de Seguridad discutiría los planes para conquistar la totalidad o partes de Gaza que aún no están bajo control israelí. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato a la espera de una decisión formal, afirmó que cualquier medida aprobada se implementaría gradualmente para aumentar la presión sobre Hamás.

La guerra aérea y terrestre de Israel ha matado a decenas de miles de personas en Gaza, ha desplazado a la mayor parte de la población, ha destruido vastas zonas y ha causado una hambruna severa y generalizada . Los palestinos se preparan para una mayor miseria.

Al menos 42 palestinos murieron en ataques aéreos y tiroteos israelíes en el sur de Gaza el jueves, según hospitales locales.

Una nueva escalada podría profundizar el aislamiento de Israel

Cuando en una entrevista con Fox News se le preguntó antes de la reunión del Gabinete de Seguridad si Israel “tomaría el control de toda Gaza”, Netanyahu respondió: “Tenemos la intención, para garantizar nuestra seguridad, de eliminar a Hamás de allí y permitir que la población se libere de Gaza”.

“No queremos conservarlo. Queremos tener un perímetro de seguridad”, dijo Netanyahu en la entrevista. “Queremos entregárselo a las fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y garantizando una vida digna a los gazatíes”.

El Gabinete de Seguridad, que debería aprobar tal decisión, comenzó a reunirse el jueves por la noche, según los medios israelíes, y se espera que la reunión se prolongue hasta la noche.

El jefe del Estado Mayor militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, advirtió contra la ocupación de Gaza, diciendo que pondría en peligro a los rehenes y pondría más presión sobre el ejército después de casi dos años de guerra, según informes de los medios israelíes.

Militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y asesinaron a unas mil 200 en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes han sido liberados mediante ceses del fuego u otros acuerdos, pero 50 permanecen en Gaza; Israel cree que unos 20 de ellos están vivos.

Casi dos docenas de familiares de rehenes zarparon el jueves desde el sur de Israel hacia la frontera marítima con Gaza, donde difundieron mensajes por altavoces.

Yehuda Cohen, padre de Nimrod Cohen, un soldado israelí detenido en Gaza, declaró desde el barco que Netanyahu está prolongando la guerra para satisfacer a los extremistas de su coalición gobernante. Los aliados de extrema derecha de Netanyahu quieren intensificar la guerra, reubicar a la mayor parte de la población de Gaza en otros países y restablecer los asentamientos judíos desmantelados en 2005.

“Netanyahu sólo trabaja para sí mismo”, afirmó Cohen.

Palestinos muertos y heridos mientras buscaban comida

La ofensiva militar israelí ha matado a más de 61 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles. El ministerio forma parte del gobierno de Hamás y cuenta con profesionales médicos que mantienen y comparten registros detallados.

Las Naciones Unidas y expertos independientes consideran que las cifras del ministerio constituyen la estimación más fiable de víctimas. Israel las ha refutado sin ofrecer un balance propio.

De las 42 personas asesinadas el jueves, al menos 13 buscaban ayuda en una zona militar israelí en el sur de Gaza, donde los convoyes de ayuda de la ONU se ven regularmente desbordados por saqueadores y multitudes desesperadas. Otras dos murieron en las carreteras que conducen a sitios cercanos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, una contratista estadounidense y respaldada por Israel, según el Hospital Nasser, que recibió los cadáveres.

GHF afirmó que no se produjeron incidentes violentos en sus instalaciones ni en sus alrededores el jueves. El ejército israelí no hizo declaraciones de inmediato. La zona militar, conocida como el Corredor Morag, está prohibida para los medios de comunicación independientes.

Cientos de personas han muerto en las últimas semanas mientras se dirigían a los emplazamientos de la Fuerza de Defensa de Gaza (FGH) y en escenas caóticas en torno a los convoyes de la ONU, la mayoría de los cuales están desbordados por saqueadores y multitudes de personas hambrientas. La oficina de derechos humanos de la ONU, testigos y funcionarios de salud afirman que las fuerzas israelíes han abierto fuego regularmente contra la multitud desde mayo, cuando Israel levantó por completo un bloqueo de dos meses y medio.

El ejército afirma que solo ha disparado tiros de advertencia cuando la multitud se acerca a sus fuerzas. GHF afirma que sus contratistas armados solo han usado gas pimienta o han disparado al aire en algunas ocasiones para evitar estampidas mortales.

Israel y GHF enfrentan crecientes críticas

Médicos Sin Fronteras, organización benéfica médica conocida por sus siglas en francés, MSF, publicó un informe contundente denunciando el sistema de distribución de GHF. "Esto no es ayuda. Es una matanza orquestada ", declaró.

MSF gestiona dos centros de salud muy cerca de los emplazamientos de GHF en el sur de Gaza y afirmó haber atendido a mil 380 personas heridas cerca de los emplazamientos entre el 7 de junio y el 20 de julio, incluidas 28 que fallecieron al llegar. De ellas, al menos 147 sufrieron heridas de bala, entre ellas al menos 41 niños.

MSF informó que cientos de personas más sufrieron lesiones por agresión física durante las caóticas luchas por conseguir comida en los sitios, incluyendo lesiones en la cabeza, asfixia y varios pacientes con irritación ocular grave tras ser rociados con gas pimienta a corta distancia. Añadió que los casos atendidos fueron solo una fracción del total de víctimas relacionadas con los sitios de GHF; un hospital de campaña cercano de la Cruz Roja ha informado de forma independiente que recibió a miles de personas heridas de bala mientras buscaban ayuda.

“El nivel de mala gestión, caos y violencia en los sitios de distribución de GHF equivale a una negligencia imprudente o a una trampa mortal diseñada deliberadamente”, señala el informe.

GHF dijo que las “acusaciones son falsas y vergonzosas” y acusó a MSF de “amplificar una campaña de desinformación” orquestada por Hamás.

Estados Unidos e Israel ayudaron a establecer el sistema GHF como alternativa al sistema de entrega de ayuda de la ONU que ha mantenido a Gaza durante décadas, acusando a Hamás de desviar la asistencia. La ONU niega cualquier desvío masivo por parte de Hamás. Acusa al GHF de obligar a los palestinos a arriesgar sus vidas para obtener alimentos y afirma que esto impulsa los planes de Israel de provocar nuevos desplazamientos masivos .