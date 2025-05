Náufragos peruanos y colombianos llegan a islas Galápagos tras rescate

Quito.- Cinco náufragos, tres peruanos y dos colombianos, que fueron encontrados esta semana por un barco atunero ecuatoriano tras permanecer a la deriva por más de 50 días en el océano Pacífico fueron llevados el sábado a un puerto de las islas Galápagos, informó la Armada de Ecuador.

Los pescadores extranjeros habían partido desde la Bahía de Pucusana, en el sur de Lima, Perú, y estaban extraviados desde mediados de marzo cuando reportaron daños en el alternador de la batería de la embarcación. Fueron encontrados el miércoles por el barco atunero “Aldo”, indicó la Armada en su red social de X, antes Twitter.

La capitana de Fragata de la Armada de Ecuador, María Fares, dijo vía telefónica a The Associated Press que ese fallo provocó que las herramientas de comunicación y navegación no funcionaran. “Eso ocasionó que no tuvieran energía en la embarcación. No tenían arranque, luces y todo lo que genera una batería”, añadió, basándose en testimonios de los rescatados.

“La embarcación en la que se encontraban no resistió el remolque del atunero y tuvo que ser fondeada (estabilizada o anclada)”, hasta que una lancha de guardacostas ecuatoriana se desplazó al lugar para llevarlos a la Base Naval San Cristóbal, en las islas Galápagos, a donde arribaron por la mañana, señaló antes la Armada.

Los rescatados fueron sometidos a revisión médica y la condición de salud de ellos era estable, según la Armada. Añadió que se coordina el traslado de los pescadores a sus respectivos países de origen.

De acuerdo con la capitana Fares, para sobrevivir los pescadores debieron “sacar el agua del motor que tenía óxido (y) cuando pasaba un pez lo capturaron y lo sancocharon para comer”. También bebieron agua de lluvia y salada.

El caso recordó el del también pescador peruano de 61 años, Máximo Napa, quien fue rescatado por una embarcación ecuatoriana tras 95 días en altamar, y retornó a mediados de marzo a Lima para reencontrase con su familia.