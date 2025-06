Muertos en Gaza superan los 56 mil

Foto: Associated Press

Franja de Gaza.- Fuerzas y aviones no tripulados de Israel abrieron fuego a primera hora de martes contra cientos de personas que esperaban a camiones de ayuda en el centro de la Franja de Gaza y causaron al menos 25 fallecidos, según testigos palestinos y hospitales, mientras las autoridades sanitarias del enclave reportaron que la cifra de palestinos muertos en la guerra superó las 56 mil personas.

Los nuevos centros de distribución de alimentos administrados por un contratista estadunidense, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, han estado plagados de escenas de violencia y caos desde su apertura el mes pasado. Los palestinos sostienen que las tropas israelíes suelen disparar hacia las desesperadas multitudes que buscan alimentos. El ejército, por su parte, afirma que solo realiza tiros de advertencia para controlar a las masas.

En el incidente del martes, testigos palestinos contaron a The Associated Press que las tropas israelíes abrieron fuego cuando la gente avanzaba en dirección este, hacia los camiones que entregaban suministros en un centro de distribución.

"Fue una masacre", afirmó Ahmed Halawa, que agregó que tanques y drones dispararon a la gente, "incluso mientras huíamos. Muchas personas fueron martirizadas o heridas".

Hossam Abu Shahada, otro testigo presencial, dijo que los drones sobrevolaban la zona, observando a la multitud, y luego hubo disparos de tanques y aviones no tripulados mientras la gente se movía hacia el este. Describió una escena “caótica y sangrienta” mientras la gente intentaba escapar.

Contó que vio al menos a tres personas tendidas en el suelo inmóviles y muchas otras heridas mientras huía del lugar.

El ejército dijo que estaba revisando el incidente, que ocurrió cerca del corredor de Netzarim, una carretera que divide el norte y el sur del sitiado enclave palestino.

El hospital Awda, ubicado en el campo de refugiados urbano de Nuseirat y a donde fueron trasladadas las víctimas, confirmó 25 decesos y apuntó que 146 personas más resultaron heridas, de las cuales 62 estaban en estado crítico y fueron llevadas a otros centros.

En Deir al-Balah, una ciudad del centro del enclave, el hospital Mártires de Al-Aqsa dijo que recibió los cuerpos de seis personas que fallecieron en el mismo incidente.

Testigos palestinos y funcionarios de salud dicen que las fuerzas israelíes han abierto fuego repetidamente contra las desesperadas multitudes que buscan alimentos, cientos de personas han muerto así en las últimas semanas. El ejército afirma que realizó disparos de advertencia a personas que, según sostiene, se acercaron a sus efectivos de manera sospechosa.

Por otra parte, el Ministerio de Salud palestino señaló que la campaña militar de Israel en la Franja se ha cobrado la vida de 56 mil 77 personas desde el inicio de la guerra hace 21 meses, tras el ataque sorpresa de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

La cifra es, con diferencia, la más alta registrada en cualquier ronda previa de choques entre israelíes y palestinos, y ha afectado profundamente al territorio donde viven aproximadamente dos millones de personas.

La cifra de decesos incluye los 5 mil 759 muertos registrados desde que Israel reanudó los combates el 18 de marzo, poniendo fin a un alto el fuego de dos meses, agregó el ministerio gazatí. Además, 131 mil 848 personas han resultado heridas desde el inicio de la guerra, agregó.

El conteo del ministerio no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños. Israel afirma que más de 20 mil militantes de Hamás han sido asesinados, aunque no ha respaldado esa afirmación con pruebas. Hamás no realiza comentarios sobre sus bajas.

Israel asegura que solo apunta contra insurgentes y culpa a Hamás de las muertes de civiles, acusando a los extremistas de esconderse entre la población civil, ya que operan en zonas habitadas.

El ataque de Hamás mató a unas mil 200 personas, principalmente civiles, y otras 251 fueron tomadas como rehenes. La mayoría de los rehenes fueron liberados en acuerdos de alto el fuego.