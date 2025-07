Mueren 28 palestinos, incluidos cuatro niños, luego de ataques israelíes en Gaza

Foto: Associated Press

Deir Al Balah.– Ataques aéreos israelíes cobraron la vida de al menos 28 palestinos en la Franja de Gaza, incluidos cuatro menores, informaron funcionarios hospitalarios el sábado.

Los menores y dos mujeres eran parte de las por lo menos 13 personas que perdieron la vida en Deir al Balah, en el centro de Gaza, después de los repetidos ataques israelíes en la zona desde la noche del viernes, según funcionarios del Hospital de Mártires de Al-Aqsa. Otras cuatro personas fallecieron en ataques cerca de una estación de combustible, y 15 más murieron como resultado de bombardeos israelíes en Jan Yunis, en el sur del territorio, indicó el Hospital Nasser.

El ejército israelí señaló en un comunicado que sus elementos atacaron alrededor de 250 objetivos en la Franja de Gaza en las últimas 48 horas, incluidos combatientes, estructuras con trampas explosivas, depósitos de armas, plataformas de lanzamiento de misiles antitanque, puestos de francotiradores, túneles y demás infraestructura de Hamás. El ejército no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de The Associated Press sobre las muertes de civiles.

Militantes encabezados por Hamás asesinaron a unas mil 200 personas en su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel en el que secuestraron a otras 251. Todavía mantienen a 50 rehenes, menos de la mitad de los cuales se cree que continúan con vida, luego de que la mayoría de los demás fueron liberados en acuerdos de alto el fuego.

La ofensiva de Israel ha cobrado la vida de más de 57 mil palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes. La ONU y otras organizaciones internacionales consideran sus cifras como las estadísticas más confiables sobre bajas en la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está cerca de lograr otro acuerdo de alto el fuego en el que se liberaría a más rehenes y podría reducir la intensidad de los combates. Pero esta semana, luego de dos días de conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, no hubo señales de un avance.