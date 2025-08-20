Moviliza Israel a 60 mil soldados de reserva hasta la Franja de Gaza

Franja de Gaza.- El Ejército israelí dijo el miércoles que convocará a decenas de miles de reservistas y prolongará el servicio de otros para una operación militar ampliada en la Ciudad de Gaza.

El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó planes para iniciar una nueva fase de operaciones en algunas de las áreas más densamente pobladas de Gaza, dijo el Ejército israelí el miércoles. El plan, que se espera reciba la aprobación final del jefe del Estado Mayor en los próximos días, incluye convocar a 60 mil reservistas y prolongar el servicio de otros 20 mil que actualmente están en actividad.

En un país de menos de 10 millones de personas, la convocatoria de esa cantidad de reservistas tiene un peso económico y político, y se produce pocos días después de que cientos de miles de israelíes se manifestaran a favor de un alto el fuego.

Esto ocurre también mientras los negociadores tratan de llevar a Israel y Hamás a un alto el fuego para poner fin a 22 meses de combates, en tanto líderes internacionales y grupos de derechos humanos advierten que un asalto ampliado podría empeorar la crisis humanitaria en Gaza, donde la mayoría de los residentes han sido desplazados, vastos vecindarios están en ruinas y las comunidades enfrentan la amenaza de hambruna.

Un militar, que habló bajo condición de anonimato, de conformidad con las regulaciones militares, señaló que las tropas operarán en partes de la Ciudad de Gaza donde aún no han sido desplegadas y donde Israel cree que Hamás sigue activo. Las tropas israelíes en los barrios de Zeitoun y Jabaliya, un campo de refugiados en el norte de la Franja de Gaza, ya preparan el terreno para la operación ampliada.

La Ciudad de Gaza es el bastión militar y la sede de gobierno de Hamás y uno de los últimos lugares de refugio en el norte de Gaza, donde se cobijan cientos de miles de personas. Las tropas israelíes apuntarán a la vasta red de túneles de Hamás, agregó el oficial.

Aunque Israel ha atacado y abatido a gran parte de la cúpula de Hamás, partes del grupo se reagrupan activamente y llevan a cabo ataques, como cohetes lanzados hacia Israel, dijo el oficial.

La operación en Ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días

Aún no está claro cuándo comenzará la operación, pero podría ser cuestión de días y una movilización de reservistas de esa escala sería la más grande en meses.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha mantenido que el objetivo de la guerra es asegurar la liberación de los rehenes restantes y garantizar que Hamás y otros grupos armados nunca más puedan amenazar a Israel.

La ofensiva planificada, anunciada por primera vez a principios de este mes, ha intensificado la condena internacional contra las restricciones de Israel sobre el acceso de alimentos y medicinas al enclave y ha alimentado los temores de otro desplazamiento masivo entre los palestinos.

Periodistas de la AP vieron pequeños grupos dirigiéndose al sur desde la ciudad esta semana, pero aún no está claro cuántos huirán voluntariamente. Algunos dijeron que esperan ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de moverse de nuevo, y muchos insisten en que ningún lugar está a salvo de los ataques aéreos.

“Lo que estamos viendo en Gaza es nada menos que una realidad apocalíptica para los niños, para sus familias y para esta generación”, dijo Ahmed Alhendawi, director regional de Save the Children, en una entrevista. “La difícil situación y la lucha de esta generación de Gaza va más allá de lo que se puede describir con palabras”.

Reservistas agotados cuestionan los objetivos de la guerra

La convocatoria se produce en medio de una creciente campaña de reservistas exhaustos que acusan al gobierno de perpetuar la guerra por razones políticas y de no traer a casa a los 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos.

Las familias de los rehenes y antiguos jefes del ejército e inteligencia también han expresado su oposición a la operación ampliada en la Ciudad de Gaza. La mayoría de las familias de los rehenes quieren un alto el fuego inmediato y temen que un asalto ampliado pueda poner en peligro el regreso de sus seres queridos.

Guy Poran, un piloto retirado de la fuerza aérea que ha organizado a veteranos que hacen campaña para poner fin a la guerra, dijo que muchos reservistas están agotados después de repetidas giras que duran cientos de días y resentidos con quienes no han sido convocados en absoluto. La mayoría ahora solo quiere regresar a sus vidas.

“Incluso aquellos que no están ideológicamente en contra de la guerra actual o de los nuevos planes del gobierno no quieren ir debido al cansancio o sus familias o sus negocios”, dijo.

Los milicianos liderados por Hamás iniciaron la guerra cuando atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos. Hamás dice que solo liberará al resto a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.