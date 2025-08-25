Morirá en una prisión federal de EU, donde pertenece: Bondi sobre 'El Mayo'

Nueva York.- La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, describió como una "victoria histórica" para el Departamento de Justicia la declaración de culpabilidad del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable este lunes de cargos federales relacionados con el tráfico de drogas.

Zambada, de 75 años, admitió ante un tribunal federal en Brooklyn su participación en una empresa criminal continua que abarcó desde 1989, involucrando el tráfico de millones de kilogramos de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, así como actos de violencia y asesinatos para proteger sus operaciones. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zambada aceptó renunciar a 15 mil millones de dólares en activos y enfrentará una sentencia de cadena perpetua, programada para el 13 de enero de 2026, impuesta por el juez Brian Cogan.

En una conferencia de prensa celebrada esta tarde, Bondi enfatizó el impacto de esta condena: "Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales y agentes federales, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadunidense, donde pertenece". La fiscal general también vinculó el caso a esfuerzos más amplios contra el crimen organizado transnacional, afirmando que "su declaración de culpabilidad nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar los cárteles de drogas y las organizaciones criminales transnacionales en todo el mundo que inundan nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidios".

Bondi no escatimó en críticas hacia Zambada y sus asociados, señalando que "brutalmente asesinaron a múltiples personas y inundaron nuestro país con drogas". Agregó que "su reinado de terror ha terminado. Nunca volverá a caminar en libertad". En el contexto de la administración actual, la funcionaria destacó el liderazgo del presidente Donald Trump, afirmando que "bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia está en la primera línea de esta lucha". Además, calificó a los líderes de los cárteles, incluido Zambada, no solo como traficantes, sino como "narco-terroristas internacionales".

El acuerdo de culpabilidad incluye la condición de que el Departamento de Justicia no busque la pena de muerte contra Zambada ni contra Rafael Caro Quintero, otro presunto narcotraficante mexicano. Según el abogado de Zambada, su cliente no está cooperando con las autoridades estadounidenses.

Zambada fue arrestado en julio de 2024 en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien también enfrenta cargos similares. Este caso representa un golpe significativo contra el Cártel de Sinaloa, responsable de gran parte del flujo de fentanilo y otras drogas que han exacerbado la crisis de opioides en Estados Unidos.

Las declaraciones de Bondi subrayan la prioridad de la administración Trump en combatir el narcotráfico y la inmigración irregular asociada a los cárteles, en un momento en que las tensiones con México por temas de seguridad fronteriza continúan en el debate público.