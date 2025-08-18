Multan a aerolínea australiana con 59mdd por despidos injustificados

Melbourne, Australia.- Un juez multó el lunes a Qantas Airways con 90 millones de dólares australianos (59 millones de dólares) por despedir ilegalmente a más de mil 800 empleados de tierra al inicio de la pandemia del COVID-19. La sanción se suma a los 120 millones de dólares australianos (78 millones de dólares) en compensación que la aerolínea más grande de Australia ya había acordado pagar a sus exempleados.

El juez del Tribunal Federal de Australia, Michael Lee, dijo que la externalización de mil 820 puestos de trabajadores de equipaje y limpiadores en aeropuertos australianos a finales de 2020 fue la "infracción más grande y significativa" de las leyes laborales australianas relevantes en sus 120 años de historia.

Qantas acordó en diciembre del año pasado pagar 120 millones de dólares australianos (78 millones de dólares) en compensación a los ex empleados después de que siete jueces del Tribunal Superior rechazaran unánimemente la apelación de la aerolínea con sede en Sídney contra el fallo que declaraba ilegal la externalización de sus empleos.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte, que llevó a la aerolínea a los tribunales, había argumentado que la aerolínea debería recibir la multa más alta posible: 121,212.000 dólares australianos (78,969.735 dólares).

Lee dictaminó que la multa mínima para crear un efecto disuasorio debería ser de 90 millones de dólares australianos (59 millones de dólares), señalando que los ejecutivos de Qantas esperaban ahorrar 125 millones de dólares australianos (81 millones de dólares) al año mediante la externalización de los empleos.

Lee cuestionó la sinceridad de la disculpa de Qantas por su conducta ilegal, señalando que la aerolínea posteriormente argumentó sin éxito que no debía compensación a sus exempleados.

"Si se necesitara más evidencia de la estrategia de litigio implacable y agresiva adoptada en este caso por Qantas, se proporciona con este esfuerzo dirigido a negar cualquier compensación a aquellos a quienes Qantas profesaba públicamente arrepentimiento por su desgracia", dijo Lee.

"Creo que las personas a cargo de Qantas ahora tienen cierto arrepentimiento genuino, pero esto probablemente refleja más el daño que este caso ha hecho a la empresa que el remordimiento por el daño hecho a los trabajadores afectados", agregó Lee.

La directora general de Qantas, Vanessa Hudson, quien era la directora financiera de la aerolínea durante los despidos, dijo en un comunicado tras la decisión del lunes: "Nos disculpamos sinceramente con cada uno de los 1.820 empleados de tierra y con sus familias que sufrieron como resultado".

"La decisión de externalizar hace cinco años, particularmente durante una época tan incierta, causó dificultades genuinas para muchos de nuestro antiguo equipo y sus familias", dijo.

"En los últimos 18 meses hemos trabajado arduamente para cambiar la forma en que operamos como parte de nuestros esfuerzos para reconstruir la confianza con nuestra gente y nuestros clientes. Esto sigue siendo nuestra máxima prioridad mientras trabajamos para recuperar la confianza que perdimos", agregó.

Lee dictaminó que 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) de la multa se destinen al sindicato, ya que ninguna agencia gubernamental australiana había mostrado interés en investigar o procesar a Qantas.

"De no ser por el sindicato..., la conducta infractora de Qantas nunca habría sido expuesta y nunca se le habría responsabilizado por su conducta ilegal", dijo Lee.

"Por lo tanto, el sindicato ha traído a la atención del tribunal una transgresión sustancial y significativa de una obligación pública por parte de un empleador poderoso y sustancial", agregó Lee.

Se llevará a cabo una audiencia en una fecha posterior para decidir a dónde irán los 40 millones de dólares australianos (26 millones de dólares) restantes de la multa.

Michael Kaine, secretario nacional del sindicato que representa a 60.000 miembros, dijo que se sintió reivindicado por el fallo del lunes, que pone fin a una batalla legal de cinco años que se esperaba ampliamente que Qantas ganara.

"Es un resultado industrial significativo —el más significativo— en la historia de Australia y envía un mensaje muy claro a Qantas y a todos los empleadores en Australia: Traten a su fuerza laboral de forma ilegal y rendirán cuentas", dijo Kaine a los periodistas.

"Contra todo pronóstico, nos enfrentamos a un gigante que se había mostrado implacable y ganamos", agregó Kaine.

Qantas ha admitido haber dado un trato ilegal a pasajeros y empleados en sus estrategias ante los desafíos económicos de la pandemia.

El año pasado, Qantas acordó pagar 120 millones de dólares australianos (78 millones de dólares) en compensación y una multa por vender boletos en miles de vuelos cancelados.

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo, un organismo de vigilancia del consumidor, demandó a la aerolínea en el Tribunal Federal alegando que Qantas incurrió en conductas falsas, engañosas o engañosas al anunciar boletos para más de 8.000 vuelos desde mayo de 2021 hasta julio de 2022 que ya habían sido cancelados.