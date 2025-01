Migrante apuñala a 2 personas en Alemania; una tenía 2 años

Foto: Associated Press

Berlín.- Dos personas, incluido un niño de 2 años, fueron asesinadas y otras dos resultaron gravemente heridas en un ataque con cuchillo en Baviera este miércoles, informó la policía alemana.

La policía dijo que un sospechoso fue detenido por los apuñalamientos que ocurrieron en un parque en la ciudad sureña alemana de Aschaffenburg.

La policía informó a The Associated Press que no conocía de inmediato el motivo del ataque, porque la investigación aún estaba en una etapa temprana.

Los servicios de tren en la ciudad fueron temporalmente suspendidos debido a que el sospechoso intentó huir por las vías, informó la agencia de noticias alemana dpa. Sin embargo, fue detenido rápidamente, escribió la policía en la plataforma de redes sociales X.

La policía pidió a posibles testigos que se presentaran. Dijo que la segunda víctima que fue asesinada era un hombre de 41 años y el sospechoso era un ciudadano afgano de 28 años. No conocía la nacionalidad de las dos personas que fueron asesinadas ni divulgó detalles sobre los heridos.