Miembros de la OMS acuerdan borrador de 'tratado pandémico'

Londres.- Cinco años después de que el covid 19 provocara confinamientos nacionales, incertidumbre económica y la muerte de millones de personas, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron un borrador de "tratado pandémico" que establece pautas sobre cómo la comunidad internacional podría enfrentar la próxima crisis sanitaria global.

Tras la respuesta en gran medida desastrosa del mundo ante el coronavirus, los países encargaron a la OMS la supervisión de un tratado pandémico en 2021. Las negociaciones concluyeron a primera hora del miércoles en un acuerdo que se espera sea adoptado el próximo mes en la reunión anual de la agencia de salud de Naciones Unidas en Ginebra.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo anunció como un momento histórico y dijo que los países han demostrado que "en nuestro mundo dividido, las naciones aún pueden trabajar juntas para encontrar un terreno común y una respuesta compartida".

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró al país de la OMS en enero, los funcionarios estadounidenses fueron excluidos de las conversaciones y no se espera que firmen el tratado. Durante el COVID-19, fueron en gran medida la investigación y el desarrollo estadounidenses los que produjeron las vacunas y fármacos más efectivos.

Semanas después de la decisión de Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, también abandonó la OMS alegando “diferencias profundas” con la agencia de la ONU.

Rachael Crockett, del grupo Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, describió el borrador del tratado como “un producto de compromiso”. Incluye disposiciones firmes, pero solo si los países eligen implementarlas, añadió.

“Esto podría cambiar lo que vimos con el covid, cuando algunas poblaciones no tuvieron acceso a lo que necesitaban”, dijo.

El borrador del tratado incluye una disposición para garantizar que los países que compartan muestras críticas de virus reciban cualquier prueba, medicamento y vacuna resultante, y que la OMS retenga hasta el 20% de dichos productos para asegurar que los países más pobres obtengan suministros. Se espera que las negociaciones sobre esta cláusula continúen después de que el tratado sea probablemente aceptado por los países miembro en mayo.

Crockett reconoció que, como suele ocurrir con el derecho internacional, hay pocas consecuencias para los países que no lo cumplen: “No hay mucho que se pueda hacer si los países eligen no ratificarlo o no cumplirlo”.

Yuanqiong Hu, de Médicos Sin Fronteras, afirmó que si surgen disputas entre países, el tratado incluye un mecanismo para que utilicen canales diplomáticos, seguido de un arbitraje.

Los países ya están obligados legalmente por el Reglamento Sanitario Internacional a hacer cosas como informar rápidamente sobre nuevos brotes peligrosos. Pero estas directrices se han ignorado repetidamente, incluso por países africanos durante el ébola y otros brotes, China en las primeras etapas del COVID-19 y, posiblemente, Estados Unidos en medio de su actual epidemia de gripe aviar.