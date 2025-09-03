Micrófono revela a Putin y Xi discutiendo trasplantes de órganos e inmortalidad

Pekín.- Durante un desfile militar en Pekín para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, un micrófono abierto captó una conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping sobre trasplantes de órganos y la posibilidad de extender la vida humana hasta los 150 años o más, incluso alcanzando la "inmortalidad".

El incidente, que también involucró la presencia del líder norcoreano Kim Jong-un, ha generado reacciones internacionales y renovado preocupaciones sobre el sistema de trasplantes en China.

El evento ocurrió mientras los líderes caminaban por una alfombra roja antes del desfile, transmitido en vivo por la televisión estatal china CCTV. En el video, Xi Jinping, de 72 años, comentó: "Hoy en día, con 70 años todavía eres un niño". Putin respondió a través de un intérprete: "La biotecnología está en constante desarrollo... los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más se vive, más joven se rejuvenece e incluso se puede alcanzar la inmortalidad". Xi agregó: "Algunos predicen que en este siglo los humanos podrían vivir hasta 150 años". Kim Jong-un, visible en las imágenes, sonrió durante el intercambio.

La conversación ha sido interpretada por analistas como un reflejo de los avances en biotecnología, donde los trasplantes y terapias de longevidad podrían extender la vida significativamente. Sin embargo, también ha avivado críticas éticas, especialmente dada la historia de acusaciones contra China por cosecha forzada de órganos de prisioneros de conciencia, incluyendo practicantes de Falun Gong y minorías étnicas como los uigures. Expertos han advertido que China podría triplicar sus centros de cosecha de órganos de uigures detenidos en 2025, exacerbando preocupaciones globales.