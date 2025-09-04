Medio millón de personas huyen de sus hogares en Pakistán por inundaciones

Pakistán.- El caudal de los ríos aumentaba a niveles peligrosos en la provincia de Punjab, en el este de Pakistán, lo que obligó a más de medio millón de personas a abandonar sus hogares en las últimas 24 horas, dijeron las autoridades el jueves.

Las últimas evacuaciones elevan el total de desplazados a 1.8 millones desde el mes pasado, según el Comisionado de Ayuda de Punjab, Nabeel Javed. Las evacuaciones masivas continúan en el distrito de Muzaffargarh y en otras zonas afectadas por las inundaciones, agregó.

Muzaffargarh y Multan están entre las zonas más afectadas de la provincia, donde las crecidas han anegado 3.900 aldeas desde que los ríos Ravi, Sutlej y Chenab se desbordaron hace dos semanas, señaló Javed.

El gobierno instaló tiendas de campaña para las familias desplazadas en Muzaffargarh, Narowal y Kasur.

Quienes abandonaron sus hogares en Muzaffargarh describieron cómo corrieron a ponerse a salvo tras las advertencias urgentes de inundación.

Ghulam Abbas, de 54 años, quien escapó de su aldea con su familia, contó el jueves que los altavoces de la mezquita anunciaron que se acercaba una gran crecida e instaron a la población a marcharse lo antes posible.

“Los que pensaron que el agua no les alcanzaría, están siendo rescatados en bote ahora”, dijo Abbas, añadiendo que su hogar quedó anegado durante la noche.

Zainab Akhtar, de 33 años, contó que perdió su hogar en las devastadoras inundaciones de 2010. “Ahora ha sucedido de nuevo”, apuntó sentada en el interior de una tienda donada por el gobierno con su familia.

Akhtar afirmó que ha recibido algo de comida de organizaciones benéficas y del gobierno, pero agregó que muchos sobrevivientes dependen de la ayuda de familiares.

En Kasur, los afectados dijeron que habían recibido algo de ayuda gubernamental, y las organizaciones benéficas les prepararon comida.

Irfan Ali Kathia, director general de la Autoridad de Gestión de Desastres provincial, afirmó que miles de rescatistas participan en las labores de rescate. Además, se ha movilizado el ejército para trasladar a personas y animales desde las aldeas inundadas, añadió.

“Los suministros para los desplazados están en camino, y una de las operaciones de rescate y socorro más grandes aún está en marcha”, comentó Kathia, apuntando que las autoridades hicieron algunas brechas en el dique del río Chenab durante la noche del miércoles para proteger la ciudad de Muzaffargarh.

“Nuestra prioridad es salvar vidas ya que esta es la peor inundación en la historia de Punjab”, declaró Kathia, agregando que las intensas lluvias monzónicas y el agua procedente de la apertura de compuertas en las represas en India han elevado el caudal de los ríos a niveles peligrosos.

India envió el jueves una alerta a Islamabad a través de canales diplomáticos acerca de una posible inundación transfronteriza. Es el tercer aviso de este tipo esta semana.

“En total, 3.8 millones de personas se han sido afectadas por las inundaciones en Punjab”, manifestó Javed en un comunicado. Los afectados incluyen a quienes sufrieron daños después de que sus aldeas quedaran anegadas, explicó.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres dijo el jueves que se espera que el nuevo episodio de lluvias monzónicas persista durante otras 24 a 48 horas, añadiendo que es probable que se produzca un desbordamiento en el río Indo, lo que supone una amenaza para parte de la provincia sureña de Sindh.

Las últimas crecidas son las peores desde 2022, cuando las inundaciones agravadas por el clima mataron a casi mil 700 personas en Pakistán.