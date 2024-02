Medida de EU para limitar solicitudes de asilo tiene poco impacto

Tucson.– Dentro de gigantescas carpas blancas que albergan a unos mil inmigrantes cerca del Aeropuerto Internacional de Tucson, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos demuestran una eficiencia precisa para liberar a los detenidos dentro de los dos días posteriores a su arresto con órdenes de comparecer ante tribunales de inmigración en sus destinos finales. Los agentes transmiten información desde el campo a sus colegas, que preparan los documentos judiciales mientras los migrantes son transportados en autobús hasta un centro de procesamiento a horas de distancia, lo que minimiza el tiempo de detención.

En el centro de operaciones, situado en el corredor más transitado de cruces ilegales hacia Estados Unidos, es notable la ausencia de funcionarios de asilo que lleven a cabo las revisiones iniciales, cuyo objetivo es descartar las solicitudes poco sólidas que no cumplan con los motivos estrictamente establecidos para solicitar protección, como persecuciones por raza, religión u opiniones políticas.

Hace casi un año, los funcionarios de asilo recibieron instrucciones de aplicar un estándar de revisión más estricto a quienes cruzan la frontera ilegalmente tras pasar por otro país, como México, pero su carencia de personal es tan grande que no tienen mucho impacto. El gobierno del presidente Joe Biden elogia el estándar más alto como una piedra angular de su política fronteriza en las impugnaciones jurídicas, pero su aplicación en apenas un pequeño porcentaje de arrestos muestra cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.

Los presupuestos ajustados siguen ocupando un lugar preponderante mientras la Casa Blanca vuelve a sopesar medidas radicales para limitar el asilo en la frontera.

El fracaso de un plan de gastos por 20 mil millones de dólares en seguridad fronteriza este mes ha hecho que el gobierno evalúe sus prioridades. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que enfrenta un déficit de 700 millones de dólares este año, considera reducir el número de camas de detención de 38 mil a 22 mil y facilitar menos vuelos de deportación. Estas posibles medidas fueron reportadas en primera instancia por el periódico The Washington Post y confirmadas a The Associated Press por un funcionario estadunidense, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a declarar públicamente sobre ello.

El fallido paquete de gastos elaborado por los negociadores del Senado habría otorgado 4 mil millones de dólares a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), incluso para añadir 4.338 agentes de asilo con el fin de evaluar a los solicitantes y tomar decisiones finales sobre las solicitudes, más del cuádruple del personal actual.

Los arrestos por cruces fronterizos ilegales desde México se desplomaron hasta registrar la segunda tasa mensual más baja de la presidencia de Biden, un mes después de que el estándar más alto reemplazara las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de covid-19. La norma “está funcionando según lo previsto y ya ha reducido significativamente los encuentros en la frontera”, dijo Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración, en un expediente judicial en ese momento.

Los solicitantes de asilo sujetos a procesos de revisión más estrictos tuvieron una tasa de aprobación del 59 por ciento hasta septiembre, un descenso frente al 85 por ciento en los cinco años previos a la pandemia, reportó Nuñez-Neto en otro expediente judicial.

Si bien eso deja entrever que la política ha marcado una diferencia, su alcance ha sido limitado. Los agentes solo entrevistaron a 57 mil 700 inmigrantes bajo la nueva norma hasta septiembre, según Nuñez-Neto. Eso representa solamente alrededor del 15 por ciento de los casi 365 mil 500 migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza de junio a septiembre con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional declinó esta semana proporcionar cifras más recientes. Insiste en que el estándar de revisión más estricto funciona según lo previsto, al tiempo que reconoce que no ha podido seguirle el paso a los flujos migratorios sin precedentes y exige al Congreso que financie adecuadamente las labores de control.

Los funcionarios de asilo realizaron más de 130 mil revisiones —conocidas como “entrevistas de miedo creíble"— en la frontera durante el año presupuestario de 2023, más del doble que el año anterior. Pero más de 600 mil inmigrantes fueron liberados con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en ese tiempo y otros 300 mil con órdenes de presentarse en una oficina de inmigración para una cita en el tribunal, una práctica que en gran medida ha cesado.

La Patrulla Fronteriza liberó a Mbala Giodi, migrante angoleño de 42 años, tras pasar dos días detenido luego de cruzar la frontera en las lejanas montañas al este de San Diego. Fue dejado en un centro de tránsito y le dijeron que tendría la oportunidad de explicar sus razones para solicitar asilo ante un tribunal. Tiene una audiencia inicial programada en Nueva York en mayo.

“No hubo mucho problema”, dijo Giodi, de 42 años, quien se considera víctima de la represión gubernamental por ser un manifestante estudiantil en Angola.

Para implementar el estándar de revisión más alto, el ICE agregó unos mil empleados para ayudar a los aproximadamente 850 funcionarios de asilo existentes, y capacitó a exfuncionarios de asilo y otros empleados para periodos cortos, dijo Michael Knowles, portavoz del Consejo Nacional de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. El sindicato representa a los trabajadores de la agencia, quienes también supervisan visas de trabajo, tarjetas de residencia permanente para inmigrantes, solicitudes de naturalización y solicitudes de asilo que se originan lejos de la frontera.

Asignar tantos empleados a casos fronterizos extendió los tiempos de espera para otros servicios, explicó. Las horas extras en fines de semana eran obligatorias, al igual que el trabajo en días festivos.

“Estamos tan abrumados y hay demasiada presión”, puntualizó Knowles. “Parte de la crisis fronteriza es que no contrataron a suficientes de nosotros para hacer el trabajo”.

La falta de recursos obstaculizó otra política de Biden que entró en vigor en junio de 2022, la cual autorizó a los funcionarios de asilo para que tomaran decisiones finales sobre las solicitudes, no sólo sobre las revisiones. Su objetivo era aliviar la carga de trabajo de los jueces de inmigración, cuyo atraso de más de 3 millones de casos ha permitido a solicitantes de asilo con reclamos débiles permanecer en Estados Unidos durante años —con elegibilidad para obtener permisos de trabajo— mientras sus casos avanzan por el sistema.

Menos de 6 mil casos de asilo se habían decidido bajo la política de 2022 para finales de septiembre.

“Ese es un programa muy importante que recibió muy poco apoyo”, dijo Knowles.

Los defensores de los solicitantes de asilo han interpuesto demandas por la aplicación del estándar de revisión más estricto. Argumentan que penaliza injustamente a quienes cruzan la frontera ilegalmente, mientras que un sistema de citas en internet con un exceso de solicitudes, llamado CBP One, es prácticamente la única forma de ingresar por un puerto de entrada oficial. La norma sigue en vigor mientras el fallo de un juez que declaró ilegal la política está bajo apelación.

Si bien los flujos migratorios disminuyeron inmediatamente después de que la norma más estricta entró en vigor, los arrestos por cruces fronterizos aumentaron constantemente a medida que los migrantes y los traficantes de personas se adaptaron a las realidades sobre el terreno, y alcanzaron un máximo histórico de 250 mil en diciembre.

Melissa Crow, directora de litigios en el Centro de Estudios de Género y Refugiados, que impugnó el estándar más alto, señaló que los solicitantes de asilo terminarán enfrentando un escrutinio más riguroso ante un juez aun cuando el uso limitado de la norma en la frontera les permita evitar la revisión. Y el Congreso y la Casa Blanca podrían acordar en el futuro proporcionar más dinero, según señaló.