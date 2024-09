'Me sentía como un extraño'; la confesión de un joven que mató a su familia

Un adolescente, de tan solo 17 años de edad, asesinó y masacró a toda su familia durante la fiesta de su padre, quien celebraba su cumpleaños número 51. El hecho violento ocurrió en la ciudad de Milán, Italia y ha causado conmoción entre los habitantes de la zona, esto luego de la macabra confesión del homicida, el cual aseveró que no sentía remordimiento por las muertes e, incluso, detalló que que no tenía motivo aparente para cometer los asesinatos.

"No hay ninguna razón real por la que los maté. Me sentí como un cuerpo extraño en mi familia. Oprimido. Pensé que al matarlos a todos me liberaría de esta incomodidad", detalló el adolescente al hablar sobre los homicidios de sus padres y hermano, de tan solo 12 años de edad. Cabe mencionar que, previo a admitir su responsabilidad, el menor de edad trató de inculpar a su padre por los crímenes.

El adolescente trató de culpar a su padre

En su primera declaración, el adolescente mintió diciendo que su padre, Fabio Chiarioni había matado a su madre, Daniela Albano. El joven agregó que su progenitor también había asesinado a su hermano, de 12 de edad, hecho por el cual él habría enfrentado a su padre y lo había asesinado. No obstante, la policía no quedó convencida con la historia del menor de edad, por lo que realizaron un segundo interrogatorio, en el que el adolescente confesó la verdad.

Redes

Durante su segunda entrevista, el adolescente admitió que había estado sintiendo cierta "incomodidad" dentro de su propia familia y que había decidido actuar luego de celebrar el cumpleaños número 51 de Chiarioni. También, agregó que había planeado los homicidios desde varios meses atrás; el menor explicó que el día de los hechos agarró un cuchillo de cocina y se abalanzó sobre su hermano pequeño y posteriormente atacó a sus padres.

Autoridades encontraron al menor con el cuchillo en la mano

La policía también informó que el menor habría llamado a la policía después de los asesinatos, para aparentemente pedir atención médica para sus padres y hermano. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda encontraron al menor de edad sobre en el pavimento en ropa interior y con la espalda desnuda cubierta de sangre.

Según las autoridades, cuando encontraron al menor él todavía sostenía el cuchillo empapado en sangre en su mano. El menor quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de que el caso se resuelva y se determinen las causas de los homicidios.