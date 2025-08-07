Más del 50% de las calorías en EU provienen de ultraprocesados

Más de la mitad de las calorías consumidas por los estadounidenses provienen de alimentos ultraprocesados, según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Estos productos, caracterizados por ser altamente sabrosos y densos en energía, suelen contener grandes cantidades de azúcar, sal y grasas poco saludables. Si bien investigaciones previas ya habían documentado el elevado consumo de estos alimentos —particularmente entre niños y adolescentes—, es la primera vez que los CDC confirman esta tendencia con datos dietéticos recopilados entre agosto de 2021 y agosto de 2023.

El informe se publica en medio de un creciente escrutinio por parte del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien atribuye a estos productos la generación de enfermedades crónicas.

“Nos estamos envenenando a nosotros mismos, y proviene principalmente de estos alimentos ultraprocesados”, declaró Kennedy a Fox News a principios de este año.

Según el reporte, aproximadamente el 55% de las calorías totales consumidas por estadounidenses de 1 año en adelante provienen de alimentos ultraprocesados. En adultos, la proporción fue del 53%, mientras que en menores de 18 años alcanzó casi el 62%.

Las principales fuentes incluyen hamburguesas, sándwiches, productos horneados dulces, bocadillos salados, pizza y bebidas azucaradas. El informe también muestra variaciones por edad e ingresos: los niños pequeños consumieron menos ultraprocesados que los adolescentes, los adultos mayores de 60 años menos que los jóvenes, y los adultos de bajos ingresos consumieron más que aquellos con mayores ingresos.

Anne Williams, experta en nutrición de los CDC y coautora del estudio, señaló que si bien los resultados no son sorprendentes, sí lo es la ligera disminución en el consumo durante la última década. En adultos, el porcentaje bajó del 56% en 2013-2014, y en niños, del 66% en 2017-2018.

Andrea Deierlein, investigadora en nutrición de la Universidad de Nueva York, quien no participó en el informe, sugirió que esta baja podría reflejar una mayor conciencia sobre los posibles efectos negativos de los ultraprocesados.

“La gente está intentando, al menos en algunas poblaciones, reducir su consumo de estos alimentos”, afirmó.

Aunque numerosos estudios vinculan estos productos con la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, aún no se ha demostrado de forma concluyente que sean la causa directa de estos padecimientos.

Un estudio reciente, publicado en la revista Nature, reveló que personas que siguieron una dieta rica en alimentos mínimamente procesados —como frutas, verduras, pasta y pollo— perdieron el doble de peso que aquellas que consumieron ultraprocesados, incluso cuando las dietas eran equivalentes en calorías, azúcar, grasas y nutrientes.

Uno de los desafíos sigue siendo la definición misma de los alimentos ultraprocesados. El informe de los CDC utilizó la clasificación NOVA, desarrollada en Brasil, que define a estos alimentos como productos hiperpalatables, densos en energía, bajos en fibra y elaborados con pocos ingredientes naturales, pero con altos niveles de sal, grasas poco saludables y aditivos.

Actualmente, la FDA y el Departamento de Agricultura de EE. UU. están trabajando en una definición uniforme de alimentos ultraprocesados para regular mejor su presencia en el suministro alimentario del país.

Deierlein recomendó a los consumidores optar por versiones menos procesadas de productos comunes. Por ejemplo, preferir avena natural en lugar de avena instantánea con aditivos, y prestar atención al etiquetado nutricional.

“Creo que hay opciones menos procesadas disponibles para muchos alimentos”, concluyó.