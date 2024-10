Foto: Associated Press

Bangkok.- Un autobús que llevaba a escolares y a sus maestros se incendió este martes en un suburbio de Bangkok y se temía que más de 20 personas que viajaban a bordo hubieran muerto, según funcionarios y rescatistas.

El autobús llevaba a 44 pasajeros de la provincia central de Uthai Thani para una excursión escolar a las provincias de Ayutthaya y Nonthaburi, indicó a periodistas en el lugar el ministro de Transportes, Suriya Jungrungruengkit.

Videos publicados en redes sociales mostraban todo el autobús envuelto en llamas y una gran humareda que salía del vehículo estacionado en la carretera. Los cuerpos seguían dentro del vehículo horas después del fuego.

Los niños eran alumnos de escuela primaria y primeros cursos de secundaria, según reportes.

Las autoridades aún no podían confirmar el número de fallecidos porque no habían terminado de investigar la escena, indicó el ministro del Interior, Anutin Charnvirakul. El conductor había sobrevivido, señaló, pero parecía haber huido y aún no había sido localizado.

Anutin había dicho antes que se temía que hubiera 25 muertos, pero Piyalak Thinkaew, rescatista de la Fundación Ruamkatanyu, dijo después a la prensa que se habían encontrado otros dos sobrevivientes, lo que reducía el número de desaparecidos a 23, tres maestros y 20 estudiantes.

Rescatistas y funcionarios pudieron acceder al autobús horas después de que se extinguieran las llamas. Piyalak dijo que aún no habían podido identificar los cuerpos, la mayoría de los cuales estaban en los asientos del centro y la parte trasera, lo que les hacía pensar que el fuego había comenzado en la parte delantera del autobús.

El vehículo se dirigía a Nonthaburi cuando comenzó el incendio en torno al mediodía en la provincia de Pathum Thani, un suburbio al norte de la capital, según rescatistas y reportes en medios tailandeses.

Un rescatista en el lugar dijo a Suriya que probablemente el fuego había comenzado cuando uno de los neumáticos explotó y el vehículo rozó contra una barrera de la carretera.

La primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, expresó sus condolencias en la red social X y dijo que el gobierno se haría cargo de los gastos médicos y compensaría a las familias de las víctimas.

El hospital patRangsit, que se encuentra cerca del lugar, dijo en una conferencia de prensa que había recibido a tres niñas pequeñas, una de las cuales sufría quemaduras en el rostro, la boca y el ojo.