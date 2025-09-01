Manifestantes antigubernamentales exigen elecciones anticipadas en Serbia

Belgrado.- Decenas de millas de manifestantes antigubernamentales marcharon nuevamente en Serbia este lunes, mientras policías antidisturbios custodiaban las oficinas del presidente Aleksandar Vucic, quien ha amenazado con reprimir a aquellos que protestan contra su gobierno.

La protesta, encabezada por estudiantes de secundaria y universitarios, se llevó a cabo 10 meses después de que un dosel de concreto se vino abajo en una estación de tren en la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia, lo que dejó 16 muertos. El desastre desató una ola de indignación pública, y se dijo que en gran parte se debió a corrupción estatal y negligencia.

Las protestas del lunes se efectuaron en la capital Belgrado y en otras ciudades del país. En Novi Sad, policías que blandían porras cargaron contra manifestantes pacíficos, hiriendo levemente a algunos de ellos, según portales locales.

Cordones de policías antidisturbios y paramilitares leales custodiaban un parque en el centro de la capital frente a las oficinas de Vucic. Desde hace meses, estos elementos han estado fungiendo de escudo humano frente a los manifestantes.

Los inconformes exigen elecciones anticipadas, investigaciones transparentes y juicios penales contra los responsables de la caída del dosel, al igual que la libertad de prensa, que Vucic está tratando de reprimir.

“Creo que esta lucha no terminará pronto”, declaró la estudiante Anabela Arsenovic. "Nos esperan meses de lucha, pero espero que en algún momento se lleven a cabo las elecciones".

Más de un centenario de profesores universitarios y de secundaria han sido despedidos por respaldar a los estudiantes, y se les reemplazó con funcionarios leales a Vucic.

La enorme protesta del lunes se llevó a cabo mientras Vucic —quien ha dicho que quiere que Serbia ingrese a la Unión Europea— viajaba a China para una reunión en la que estarán presentes el presidente ruso Vladímir Putin y los dirigentes de China y Corea del Norte, al igual que los presidentes de Bielorrusia e Irán.

Vucic se ha molestado por la cobertura de las protestas por parte de medios independientes, y ha acusado a los manifestantes de ser terroristas que quieren destituirlo.

Por otro lado, miles de seguidores del mandatario marcharon el domingo en varias ciudades serbias, en un indicio de profundas divisiones en el estado balcánico.