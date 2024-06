Mandatario húngaro Orbán presenta una alianza con nacionalistas austriacos

Foto: Associated Press

Viena.- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, presentó el domingo una nueva alianza con el partido austriaco de ultraderecha Partido de la Libertad y el principal grupo de oposición checo, con la esperanza de atraer a otros socios y formar el grupo conservador más grande del Parlamento Europeo.

Orbán viajó a Viena para presentar la alianza “Patriotas por Europa” de su partido Fidesz con el Partido de la Libertad y el grupo ANO del ex primer ministro checo Andrej Babiš, el día antes de que Hungría asuma el turno de presidencia de la Unión Europea, que dura seis meses.

Las elecciones al Parlamento Europeo a principios de junio reforzaron a los partidos de derecha dura en general, aunque su resultado varió por país, pero no dejó claro hasta qué punto conseguirían trabajar juntos. Hasta ahora se han repartido en dos grupos en la cámara europea, a los que se suman un gran número de partidos no alineados.

En los últimos años, Orbán ha parecido disfrutar las ocasiones de bloquear, suavizar o retrasar decisiones clave de la UE, y se posicionó de forma rutinaria en contra de la mayoría de otros líderes en cuestiones como la guerra en Ucrania, las relaciones con Rusia y China y los esfuerzos por defender la democracia y el estado de Derecho. Su oposición pública a posiciones y medidas de la UE frustra desde hace tiempo a otros gobiernos del bloque y le dejó en los márgenes de la corriente mayoritaria en el continente.

“Lo que quieren los europeos son tres cosas: paz, orden y desarrollo”, dijo Orbán a través de un intérprete en el evento del domingo. “Y lo que reciben de la élite en Bruselas ahora es guerra, migración y estancamiento”.

“Nuestro objetivo es, y creemos que esto ocurrirá, que en poco tiempo este sea el grupo de derecha más fuerte en el Parlamento Europeo”, dijo Orbán.

Las tres formaciones tendrían que atraer parlamentarios de al menos otros cuatro países de la UE para formar con éxito un grupo en el nuevo parlamento.

El líder del Partido de la Libertad, Herbert Kickl, señaló que la nueva legislatura se reúne por primera vez en Estrasburgo el 16 de julio. “Con efecto inmediato”, dijo, “todas las fuerzas políticas que quieran unirse a nuestro esfuerzo de reformas positivas y políticas son más que bienvenidos”.

Kickl añadió que “por lo que he oído en los últimos días (...) habrá más de ellos de los que probablemente sospechan algunos de ustedes ahora mismo”. No identificó a ningún posible socio, y los líderes de los tres partidos no aceptaron preguntas.

El Partido de la Libertad fue por poco el más votado en su país en las elecciones europeas, y aspira a ganar las nacionales austriacas el 29 de septiembre.

Un “manifiesto patriótico para un futuro europeo” firmado por los líderes de los tres partidos criticaba los supuestos planes de crear “un estado central europeo” y prometía “priorizar la soberanía sobre el federalismo, la libertad sobre los decretos, y la paz”.