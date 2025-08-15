Luchan España, Portugal y Grecia contra incendios forestales en ola de calor

Madrid, España.- Bomberos en España, Portugal y Grecia seguían combatiendo los incendios forestales activos el viernes, una importante festividad religiosa en los tres países, al tiempo que las persistentes condiciones de calor y sequía complicaban los esfuerzos para contener las llamas.

Se espera que las temperaturas aumenten durante el fin de semana en España, donde las autoridades combaten 14 incendios importantes, según Virginia Barcones, directora general de servicios de emergencia.

"Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios", dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en X.

La agencia meteorológica nacional, AEMET, advirtió sobre un riesgo extremo de incendios en la mayor parte del país, incluyendo el norte y el oeste, donde seguían ardiendo los fuegos más graves. Se espera que la ola de calor que dejó temperaturas por encima de los 40º C (104º F) varios días de este mes continúe hasta el lunes.

Los incendios en Galicia, una región en el extremo noroccidental de la península, provocaron el cierre de varias carreteras. La línea de tren de alta velocidad con la capital, Madrid, seguía suspendida.

En lo que va de año, las llamas han arrasado 158.000 hectáreas (610 millas cuadradas) en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés). Eso es un área aproximadamente del tamaño de la metrópoli de Londres.

Los incendios forestales continuaron el viernes cuando muchos países europeos celebraban una festividad religiosa dedicada a la Virgen María, conocida en países católicos como España y Portugal como la Fiesta de la Asunción.

En Portugal, casi 4.000 bomberos trataban de sofocar siete incendios importantes el viernes. Las autoridades extendieron el estado de alerta hasta el domingo debido a las altas temperaturas previstas para el fin de semana.

El gobierno portugués solicitó el viernes asistencia del mecanismo de protección civil de la UE, una fuerza de lucha contra incendios a la que los países europeos en necesidad pueden recurrir. Un día antes, España recibió dos aviones bombarderos de agua Canadair tras solicitar ayuda de la UE por primera vez en su historia para combatir los incendios.

En la última semana, Grecia, Bulgaria, Montenegro y Albania también han solicitado ayuda de la fuerza de lucha contra incendios de la UE para enfrentar los incendios forestales. La fuerza ya ha sido activada tantas veces este año como en toda la temporada de incendios del año pasado.

El viernes, un incendio forestal en Grecia ardía sin control por cuarto día en la isla de Quíos, provocando varias evacuaciones nocturnas más.

Dos aviones de descarga de agua y dos helicópteros trabajaban en el norte de la isla del Egeo oriental, donde las autoridades locales dijeron que una pausa en los fuertes vientos estaba ayudando a los bomberos el viernes por la mañana.

Tras una serie de grandes incendios en el oeste del país a principios de semana, el Servicio de Bomberos de Grecia estaba en alerta el viernes en las afueras de Atenas y en zonas próximas en el sur del país, donde las condiciones meteorológicas adversas elevaban el riesgo de incendios.

El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el patriarca ecuménico Bartolomé, expresó el viernes su solidaridad con las víctimas de los incendios forestales en el sur de Europa durante las oraciones por la Dormición de la Virgen María, una importante festividad religiosa para los cristianos ortodoxos.

Los científicos advierten que el cambio climático está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequedad en partes de Europa, haciendo que la región sea más vulnerable a los impactos en la salud y a los incendios forestales.

La quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo libera gases que atrapan el calor y son el principal motor del cambio climático.

Europa se ha estado calentando el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la UE.

La agencia de monitoreo de la UE afirma que 2024 fue el año más caluroso registrado tanto a nivel global como en Europa, que experimentó su segundo mayor número de días de “estrés por calor”.