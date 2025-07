Los cortes en la conexión móvil a internet se extienden en Rusia

Moscú.- Una pegadiza melodía de un bloguero que se lamenta de forma burlona de su mala conexión a internet en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, ha obtenido más de medio millón de vistas en Instagram en dos semanas.

"¿Cómo decir que eres de Rostov sin decir una palabra? Muestra una barra de cobertura en el celular", rapea Pavel Osipyan mientras camina por la ciudad, smartphone en mano. "Tenemos internet hasta las 12 en punto, y últimamente no ha habido ninguna conexión. No hay necesidad de enojarse, simplemente acostúmbrate ya."

Las quejas de Osipyan —incapaz de pagar de forma electrónica sus comestibles o tener que usar mapas de papel mientras conduce— no son aislados a Rostov del Don, que está en la frontera con Ucrania y, como sede del Distrito Militar del Sur de Rusia, es objetivo frecuente de aviones no tripulados.

En los últimos dos meses, los cortes de internet móvil, que según las autoridades son necesarios para frenar las ofensivas con drones ucranianos, han afectado a docenas de regiones rusas, desde las próximas a las zonas de combate hasta partes de Siberia e incluso del extremo oriental. También se han reportado algunos cortes de wifi.

Los rusos contactados por The Associated Press hablaron de pagos con tarjeta que no se completan, aplicaciones de taxi y de viajes compartidos que no funcionan correctamente, cajeros automáticos que a veces fallan.

Los expertos señalan la naturaleza sin precedentes de estas medidas y advierten sobre las consecuencias de largo alcance en un país donde el Kremlin ya ha restringido significativamente la libertad en internet.

Vincular estos cortes a la seguridad los legitiman ante la población y abren la puerta a que las autoridades abusen de las restricciones, indicó Anastasiya Zhyrmont, responsable de políticas para Europa del Este y Asia Central del grupo de derechos digitales Access Now.

Una señal para las autoridades regionales

Los expertos señalan que esta tendencia comenzó en mayo, cuando Rusia celebró el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y dignatarios extranjeros acudieron a Moscú para asistir a un gran desfile militar.

La capital sufrió graves interrupciones en la conectividad de los celulares a internet durante días, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que eran deliberadas debido a los habituales ataques de drones ucranianos. Preguntado por cuánto durarían, respondió: “Se hará según sea necesario”.

Rusia ya había restringido la conectividad de los teléfonos inteligentes antes, con casos aislados durante protestas así como en las regiones fronterizas con Ucrania.

Pero los cortes en la capital indicaron a las autoridades de todo el vasto país que son una herramienta útil, apuntó el abogado Sarkis Darbinyan, fundador del grupo ruso de libertad en internet Roskomsvoboda.

La “operación telaraña” lanzada por Ucrania a principios de junio, en la que aviones no tripulados lanzados desde contenedores en camiones atacaron aeródromos en el interior de Rusia, hizo que los funcionarios estuvieran aún más ansiosos por tomar medidas, agregó Darbinyan.

“Se asustaron mucho porque los drones pueden aparecer ahora, como un muñeco sorpresa, en cualquier región rusa”, comentó a la AP.

A mediados de julio, los cortes deliberados se extendieron a la mayor parte del país, según Na Svyazi —que en ruso significa “mantenerse conectado”—, un grupo activista que rastrea la disponibilidad de internet.

El jueves, el grupo informó cortes en el servicio de internet móvil en 61 de las más de 80 regiones. En 42 de ellas, también se denunciaron interrupciones en la red de banda ancha.

El ejército ruso dijo que derribó 122 aviones no tripulados ucranianos en más de una docena de regiones durante la noche del miércoles al jueves, y otros 73 en la madrugada del viernes.

Algunos funcionarios regionales confirmaron que se restringió el acceso a internet desde dispositivos móviles por razones de seguridad. El gobernador de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, dijo este mes que la medida permanecerá en vigor en la región al este de Moscú “mientras la amenaza persista”.

Al ser preguntado el jueves por si estos cortes masivos estaban justificados, Peskov afirmó que “todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad de los ciudadanos está justificado y es una prioridad”.

Interrupciones impredecibles

Los ciudadanos de las regiones afectadas dicen que los cortes pueden durar horas o días. Los patrones también son difíciles de discernir: puede haber servicio en una parte de una ciudad, pero estar deshabilitado en otras.

En Voronezh, que está cerca de Ucrania y es objetivo frecuentemente de los drones rivales, un residente contó que a principios de julio se sentía como si estuviera en “una cueva”, sin internet en el celular ni wifi en casa. La mujer, que habló con la AP bajo condición de anonimato por razones de seguridad, indicó que solo pudo conectarse en el trabajo al día siguiente.

El internet móvil en la ciudad suroccidental de Samara “se cae en los momentos más impredecibles”, apuntó Natalia, quien también habló bajo la condición de que no se revele su apellido por seguridad. Recientemente, el wifi en su casa se ha ralentizado hasta casi hasta detenerse alrededor de las 11 de la noche, permaneciendo así durante unas horas, relató.

La conectividad ha mejorado recientemente en la ciudad siberiana de Omsk, dijo Viktor Shkurenko, quien tiene tiendas de venta al por menor y otros negocios allí. Pero durante toda una semana, su oficina no tuvo internet móvil. Algunos de sus establecimientos más pequeños que dependen de redes móviles sufrieron interrupciones, pero nada grave, agregó.

“No siento ninguna molestia especialmente grave”, indicó Grigori Khromov en Nizhny Novgorod, la quinta ciudad más grande de Rusia, donde se han reportado cortes regulares y generalizados. “Tengo un trabajo de oficina y trabajo ya sea en casa o en la oficina y tengo internet por cable o wifi”.

En áreas rurales, pequeños pueblos y aldeas, donde el internet móvil es a menudo es la única forma de conectarse a la red, la situación era más difícil de evaluar.

Las farmacias en esas zonas han tenido dificultades, según reportó la prensa rusa y confirmó a la AP la Asociación de Farmacias Independientes. Viktoria Presnyakova, directora de la asociación, dijo en un comunicado que las recetas deben registrarse en un software especial, pero eso se hace imposible si no hay una conexión a Internet durante semanas.

Un usuario de redes sociales en la región de Belgorod, en la frontera con Ucrania, se quedó en el perfil del gobernador, Vyacheslav Gladkov, en redes sociales de que sin internet móvil y un sistema de alarmas activo, los residentes tienen que golpear una baranda para avisar a los vecinos de un ataque. Las autoridades prometieron investigar para mejorar la conectividad en la zona.

En otras partes, las autoridades anunciaron medidas para minimizar los cortes mediante la creación de puntos de acceso a wifi. También se reportaron planes para crear una agencia que coordine las interrupciones, afirmó Izvestia, un periódico respaldado por el Kremlin que citó fuentes gubernamentales no identificadas. Peskov dijo que no estaba al tanto de la iniciativa.

Esfuerzos rusos para controlar internet

Tanto los drones rusos como los ucranianos utilizan redes de internet móvil para operar, por lo que los cortes son una forma en que las autoridades intentan contrarrestar los ataques, dijo Kateryna Stepanenko, analista especializada en Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington.

Pero también forman parte del esfuerzo a largo plazo del Kremlin para controlar internet. Las autoridades han censurado activamente contenidos en la red en la última década, bloqueando millas de webs de medios independientes, grupos opositores y organizaciones de derechos humanos.

Después de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, el gobierno bloqueó el acceso a las principales redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, así como a la plataforma de mensajería encriptada Signal y otras aplicaciones de mensajería.

El acceso a YouTube —enormemente popular en el país— fue interrumpido el año pasado en lo que los expertos calificaron de restricción deliberada por parte de las autoridades. El Kremlin culpó a Google, propietario de YouTube, por no mantener adecuadamente su hardware en Rusia.

Las entidades estatales de control de internet bloquean de forma rutinaria los servicios de red privada virtual que se emplean para eludir las restricciones, y hay planes para introducir una aplicación de mensajería nacional, que se espera reemplace a las extranjeras.

Además de los cortes, estas medidas forman parte de una campaña más amplia "para establecer el control sobre internet, que es algo que el Kremlin no había logrado hacer 20 años antes al mismo nivel que China", apuntó Stepanenko.

Zhyrmont, de Access Now, sostiene que es "muy perturbador" que los rusos se hayan acostumbrado a vivir con crecientes restricciones en internet, incluidos los problemas de acceso.

"Esto no debería ser la realidad moderna", dijo.