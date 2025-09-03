Lorena se convierte en huracán frente a la costa oeste de México

Miami.- El huracán Lorena se formó el miércoles frente a la costa de la península de Baja California en México y provocó avisos de tormenta tropical para partes de la zona, según los meteorólogos.

Se espera que el meteoro gane fuerza en las próximas 24 horas y se pronosticaron lluvias intensas que podrían arrojar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas zonas de la península, explicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

La agencia advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves que podrían ser peligrosos en la zona, especialmente en terrenos más elevados.

Lorena se encontraba el miércoles a unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros/hora (75 mph). Se movía en dirección noroeste a 22 km/h (14 mph).

Se pidió a los residentes en el suroeste de México y la península de Baja California que sigan de cerca el avance del meteoro.

La trayectoria de Lorena aún era incierta y no se sabe si llegará a tocar tierra en Baja California o continuaría moviéndose por aguas más frías en el océano Pacífico.

Según los pronósticos, Lorena debería debilitarse a tormenta tropical el viernes.

Mientras tanto, el huracán Kiko mantenía la categoría 2 con vientos de 169 km/h (105 mph) mientras se movía hacia el oeste sobre aguas abiertas del Pacífico, a unos 2.735 kms (1.700 millas) al este de Hilo, Hawai, según el NHC.

No había alertas o advertencias asociadas a Kiko y no se espera que cause problemas en tierra, añadieron los meteorólogos.

Se espera que el meteoro siga ganando fuerza y alcance la categoría tres más tarde en el día.