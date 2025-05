Líderes tecnológicos piden protección al Senado de EU contra videos falsos

Foto: Associated Press

Washington.- Líderes del sector tecnológico y del musical en Estados Unidos testificaron el miércoles sobre los peligros de los videos falsos creados con inteligencia artificial, instando a los legisladores a aprobar una ley que proteja las voces y las imágenes de las personas de ser reproducidas sin su consentimiento, permitiendo al mismo tiempo el uso responsable de la tecnología.

En declaraciones ante los miembros del panel sobre privacidad, tecnología y la ley de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, ejecutivos de YouTube y de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), así como la cantante de música country Martina McBride, defendieron la ley bipartidista llamada Ley No Fakes, que pretende crear protecciones federales para la voz, la imagen y el aspecto de los artistas contra los videos deepfake generados por IA sin autorización.

El grupo argumentó que los estadunidenses en general —ya sean adolescentes o artistas musicales de alto perfil— corren el riesgo de que sus retratos sean mal utilizados. La legislación, reintroducida en el Senado el mes pasado, combatiría los deepfakes responsabilizando a individuos o empresas si producen una réplica digital no autorizada de una persona durante una actuación.

“La tecnología de IA es asombrosa y puede usarse para muchos propósitos maravillosos”, le dijo McBride al panel. “Pero, al igual que todas las grandes tecnologías, también puede ser sujeto de abusos, en este caso robando las voces y las imágenes de las personas para asustar y defraudar a las familias, manipular las imágenes de las chicas jóvenes de formas que son chocantes por decir lo menos, hacerse pasar por funcionarios del gobierno o hacer grabaciones falsas haciéndose pasar por artistas como yo”.

La Ley No Fakes también responsabilizaría a las plataformas si sabían que una réplica no estaba autorizada, mientras que a la vez excluiría ciertas réplicas digitales de dicha cobertura con base en las protecciones que brinda la Primera Enmienda constitucional. También establecería un proceso de notificación y eliminación para que las víctimas de deepfakes no autorizados “tengan una vía para que las plataformas en línea eliminen el deepfake”, señalaron los patrocinadores del proyecto de ley el mes pasado.

Dicho proyecto legislativo abordaría el uso de réplicas digitales sin consentimiento en obras audiovisuales, imágenes o grabaciones de sonido.

Casi 400 artistas, actores e intérpretes han firmado en apoyo del proyecto de ley, según la Human Artistry Campaign —una organización que representa a creadores y que aboga por el uso responsable de la IA—, entre ellos LeAnn Rimes, Bette Midler, Missy Elliott, Scarlett Johansson y Sean Astin.

Los testimonios fueron proporcionados dos días después de que el presidente Donald Trump firmara la Ley Take It Down, una legislación bipartidista que impuso penas más estrictas en los casos de distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, a veces llamadas “pornografía de venganza”, así como deepfakes creados por IA.

Mitch Glazier, director general de la RIAA, dijo que la Ley No Fakes es “el siguiente paso perfecto para construir a partir de” esa ley.

“Proporciona un remedio a las víctimas de daños invasivos que van más allá de las imágenes íntimas abordadas por esa legislación, protegiendo a artistas como Martina de deepfakes no consensuados y clones de voz que traicionan la confianza que ha construido con millones de simpatizantes”, expresó, y añadió que “faculta a las personas para que los deepfakes ilegales sean eliminados en cuanto una plataforma pueda hacerlo, sin requerir que nadie contrate abogados o vaya a la corte”.

Suzana Carlos, directora de política musical en YouTube, añadió que el proyecto de ley protegería la credibilidad del contenido en línea. La regulación de la IA no debería penalizar a las empresas por proporcionar herramientas que puedan utilizarse para usos permitidos y no permitidos, señaló en un testimonio escrito, antes de dirigirse a la subcomisión.

La legislación ofrece una solución legal viable, neutral en cuanto a tecnología y completa, agregó, y agilizaría las operaciones globales para plataformas como YouTube, mientras que a la vez facultaría a músicos y titulares de derechos a gestionar su propiedad intelectual. Las plataformas tienen la responsabilidad de abordar los retos que plantea el contenido generado por IA, añadió.

“YouTube apoya en gran medida este proyecto de ley porque vemos la increíble oportunidad de la IA, pero también reconocemos esos daños, y creemos que la IA debe usarse de manera responsable”, expresó.