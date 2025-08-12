Líderes de la UE piden a Trump que defienda intereses de seguridad de Europa

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea hicieron un llamado el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que defienda sus intereses de seguridad en una cumbre clave con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a finales de semana en relación con la guerra en Ucrania.

Putin parecía además estar a punto de hacerse con un territorio clave antes de la cumbre del viernes, que podría utilizar para lograr algún tipo de ventaja en una negociación de paz.

Preocupación por la cumbre

Los europeos están desesperados por ejercer cierta influencia sobre la reunión del viernes, de la que han sido excluidos. Aún no está claro si Ucrania participará. Trump ha dicho que quiere ver si Putin se plantea seriamente poner fin a una guerra que está ya en su cuarto año.

Pero Trump ha decepcionado a los aliados de Washington en Europa al decir que Ucrania tendrá que ceder parte de su territorio que ahora está en manos de Rusia. También mencionó que Moscú debe aceptar intercambios de tierras, aunque no está claro qué podría ceder Putin.

Los europeos y Ucrania temen que Putin, que ha librado la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945 y ha utilizado el poder energético de Rusia para intentar intimidar a la UE, pueda lograr concesiones favorables y establecer las líneas generales de un acuerdo de paz sin ellos.

El temor generalizado entre los países europeos es que Putin ponga su mirada en uno de ellos si gana en Ucrania.

En un comunicado a primera hora del martes, los líderes del bloque señalaron que “acogen con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”. Pero subrayaron que “el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.

“Una paz justa y duradera que traiga estabilidad y seguridad debe respetar el derecho internacional, incluidos los principios de independencia, soberanía, integridad territorial y que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”, apuntaron.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechazó la idea de que Ucrania deba comprometerse a ceder territorio para asegurar un alto el fuego. Rusia mantiene un frágil control sobre cuatro regiones del país, dos en el este y dos en el sur.

Zelenskyy dio las gracias el lunes a los líderes europeos por su apoyo y pidió más presión diplomática y económica sobre Moscú mientras “continúen la guerra y la ocupación”.

“Vemos que el ejército ruso no se está preparando para terminar la guerra”, afirmó el mandatario en Telegram. “Por el contrario, están realizando movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas. En estas condiciones, es importante que nada amenace la unidad global”.

Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Zelenskyy, señaló que cualquier cosa que no sea la derrota estratégica de Rusia significaría que cualquier acuerdo de alto el fuego se haría en los términos de Moscú, erosionaría el derecho internacional y enviaría una señal peligrosa al mundo.

El objetivo final de Putin es “eliminar a Ucrania como estado soberano desmantelando su ejército, su política exterior y su derecho a la autodeterminación", manifestó Podolyak en un mensaje en Telegram.

Rusia se acerca a una ciudad importante

En Ucrania, un ataque con misiles rusos contra una instalación de entrenamiento militar dejó un soldado muerto y 11 heridos, según reportaron las Fuerzas Terrestres de Ucrania en Telegram. Los soldados que corrían hacia los refugios fueron alcanzados con municiones de racimo, agregaron.

Mientras, Rusia parecía estar a punto de tomar una ciudad importante en la región de Donetsk, ya que, según los reportes, sus fuerzas estaban infiltrándose rápidamente en posiciones al norte de Pokrovsk.

Analistas militares que utilizan información de fuentes abiertas para monitorear las batallas dicen que las próximas 24-48 horas podrían ser críticas. La conquista de Pokrovsk le daría al Kremlin una importante victoria en el campo de batalla antes de la cumbre. También complicaría las líneas de distribución de suministros ucranianas hacia la región de Donetsk, donde el Kremlin ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos militares.

“Mucho dependerá de la disponibilidad, cantidad y calidad de las reservas ucranianas”, escribió Pasi Paroinen, analista del grupo Black Bird, con sede en Finlandia, en una publicación en X el lunes por la noche.

El ejército ucraniano dijo que sus fuerzas están rechazando a las unidades de infantería del Kremlin que intentan infiltrarse en sus posiciones defensivas en la provincia de Donetsk. El mando militar ucraniano de la región publicó en Facebook el lunes que los soldados rivales que cruzan sus líneas para capturar más territorio “enfrentan una muerte inevitable”, pero reconoció que la situación sigue siendo “difícil, desagradable y dinámica”.

La rehabilitación pública de Putin

Trump repitió el lunes que “habrá algunos intercambios de territorios” y apuntó que esto implicaría “algunas cosas malas para ambos”, Kiev y Moscú. Su rehabilitación pública de Putin —un paria en la mayor parte de Europa— ha inquietado a los partidarios de Ucrania.

Trump también fue crítico con Zelenskyy, señalando que el líder había estado en el poder durante toda la guerra y que “no había pasado nada” durante ese tiempo. Lo comparó con la situación de Putin, quien ha ejercido el poder sin oposición en Rusia durante décadas.

No está claro si los europeos se sintieron inquietos por la afirmación de Trump de que viajaría a Rusia el viernes para reunirse con Putin. La cumbre se celebrará en el estado estadounidense de Alaska, que fue colonizado por Rusia en el siglo XVIII hasta que el zar Alejandro II lo vendió a Estados Unidos en un acuerdo territorial en 1867.

Los europeos harán un nuevo intento de atraer a Trump a la causa de Ucrania el miércoles en reuniones virtuales convocadas por el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Trump no confirmó su participación, pero indicó que "voy a recabar las ideas de todos" antes de reunirse con Putin.

El comunicado del martes también buscaba ser una demostración de unidad europea. Pero el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que es el aliado más cercano de Putin en Europa y ha intentado bloquear el apoyo de Bruselas a Kiev, no lo respaldó. Fue el único de los 27 líderes que se negó a hacerlo.