La UE anuncia mil millones de euros en ayuda para Líbano

Beirut.- La Unión Europea anunció el jueves un paquete de ayuda para Líbano de mil millones de euros (unos mil 60 millones de dólares), del que una parte importante iría a reforzar los controles fronterizos para detener el flujo de solicitantes de asilo y migrantes que salen del pequeño y convulso país para cruzar el Mediterráneo camino de Chipre e Italia.

El acuerdo sigue a anuncios similares de la UE sobre fondos para que países como Egipto, Túnez y Mauritania blinden sus fronteras. Se producía en un contexto de creciente hostilidad hacia los refugiados sirios en Líbano y un gran incremento de la inmigración irregular de refugiados sirios que viajan de Líbano a Chipre.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el plan de ayuda, que se distribuirá entre este año y 2027, durante una visita a Beirut junto al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides.

El grueso del paquete (736 millones de euros) irá a mantener a refugiados sirios “y otros grupos vulnerables” en Líbano, mientras que 200 millones de euros irían a reforzar los servicios de seguridad libaneses para control de fronteras y migración, según cifras proporcionadas por el gobierno chipriota.

Una cantidad no especificada de ayuda iría a pescadores libaneses para disuadirles de vender sus embarcaciones a contrabandistas.

La UE también estudiará "cómo trabajar en una estrategia más estructurada de regreso voluntario a Siria" en estrecha cooperación con ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, indicó Von der Leyen. La funcionaria pidió más apoyo internacional a los proyectos humanitarios y de recuperación en Siria.

Europa también mantendrá “vías legales” para la reubicación de refugiados en Europa, añadió.

El primer ministro interino de Líbano, Najib Mikati, celebró el paquete de ayuda y dijo que “la seguridad de Líbano es seguridad para países europeos y viceversa”.

“Cualquier estallido relacionado con el problema de las personas desplazadas no se limitará a Líbano, sino que se extenderá a Europa para convertirse en una crisis regional e internacional”, afirmó.

Líbano, sumida en una grave crisis financiera desde 2019, acoge a casi 785 mil refugiados sirios registrados y a cientos de miles más sin registrar, la población de refugiados per capita más alta del mundo.

Hace años que las autoridades libanesas piden a la comunidad internacional que o bien realoje a los refugiados en otros países o ayude en su devolución a Siria, tanto si es de forma voluntaria como si no. Las fuerzas de seguridad libanesas han incrementado las deportaciones de sirios en el último año.

Las tensiones en torno a la presencia de refugiados se han disparado desde que un miembro del partido nacionalista cristiano Fuerzas Libanesas, Pascal Suleiman, fuera asesinado el mes pasado en lo que funcionarios militares han descrito como un robo fallido de auto por parte de una pandilla siria. El incidente provocó brotes de violencia contra los sirios por parte de grupos de civiles.

Por su parte, las autoridades chipriotas se han quejado de que su país se ha visto sobrepasado por una oleada de migración irregular de solicitantes de asilo sirios, muchos de los cuales llegan en barco desde Líbano.

La oficina de ACNUR en Líbano dice haber verificado 59 salidas “efectivas o intentadas” de barcos que llevaban un total de 3.191 pasajeros desde el país entre enero y mediados de abril, entre los tres barcos documentados con 54 pasajeros registrados en el mismo periodo del año anterior.

Normalmente hay pocos barcos que intenten la travesía en invierno, cuando el viaje resulta más peligroso. En total, ACNUR contabilizó 65 salidas en barco con 3 mil 927 pasajeros en todo 2023.

Chipre ha empleado tácticas cada vez más agresivas para frenar las llegadas. El mes pasado suspendió el procesamiento de solicitudes de asilo sirias, y grupos de derechos humanos acusaron a los guardacostas chipriotas de devolver a la fuerza a cinco barcos con unos 500 solicitantes de asilo llegados de Líbano. Las autoridades chipriotas lo han negado.

Christodoulides celebró la visita del jueves como un “día histórico” y celebró la decisión de la UE, además de pedir a las autoridades del bloque que vayan más allá y declaren que algunas zonas de Siria son seguras para regresar.

“La situación actual no es sostenible para Líbano. No es sostenible para Chipre. No es sostenible para la Unión Europea”, dijo.

El nuevo anuncio de financiamiento se hizo antes de la conferencia anual de recaudación de fondos para la crisis siria, programada en Bruselas este mes. Después de 13 años de guerra civil en Siria, el cansancio de los donantes se ha instaurado al tiempo que la atención del mundo se centra en las necesidades humanitarias de conflictos más recientes en Ucrania y Gaza.