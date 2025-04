La semana en que Trump puso la economía global al borde del abismo

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- El mercado de valores estaba en alza y el sol brillaba cuando el presidente Donald Trump salió de la Oficina Oval el miércoles por la tarde. Menos de dos horas antes había renunciado a sus planes de aumentar los aranceles a muchos socios comerciales de Estados Unidos, y los inversionistas se regocijaban después de prepararse para un colapso económico global.

"Los mercados están viendo su brillantez", dijo John Barrasso, senador republicano de Wyoming, al mandatario.

Trump se mostró de acuerdo. "Nadie había oído hablar de eso", declaró.

Fue una típica exageración que, en este caso, era cierta. Incluso para los estándares del segundo mandato de Trump, la saga que se había desarrollado durante la última semana dejó al mundo tratando de recuperar el aliento.

El presidente, por su propia iniciativa, había llevado a la economía global al borde del caos con nuevos aranceles. Las bolsas se desplomaron, las empresas anualaron sus planes y los líderes extranjeros se prepararon para un futuro sin la nación más rica del mundo en el centro del comercio internacional.

Y entonces Trump dio marcha atrás. Siete días después de anunciar lo que habría sido la mayor subida de impuestos de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en una elaborada ceremonia en la Rosaleda de la Casa Blanca, retiró la mayoría de los aranceles en una publicación sorpresa en su red social.

"Creo que la palabra sería flexible", dijo más tarde, a pesar de insistir durante días en que no cedería. "Tienes que ser flexible".

La incertidumbre persiste mientras sigue el diálogo comercial

No estaba claro qué había logrado el presidente, más allá de la satisfacción de, en sus palabras, tener a otros países "besándome el trasero" para tratar de convencerlo de que no impusiera los aranceles. No se han alcanzado nuevos acuerdos comerciales, aunque los funcionarios de la Casa Blanca señalaron que hay negociaciones en marcha.

Pero el daño real ya está hecho. El ir y venir sobre los aranceles sacudió la confianza en el liderazgo de Estados Unidos, expuso fracturas dentro del equipo de Trump e inquietó a las empresas que dependen de proveedores globales para sus productos y de clientes internacionales para sus ventas. Los estadounidenses que recurren a la bolsa para ahorrar para la jubilación y la universidad sufrieron días de angustia.

La confusión aún no ha terminado. Los aranceles generales del 10% de Trump, impuestos inicialmente el sábado, se aplican ahora a docenas de naciones. También incrementó al 125% los gravámenes a las importaciones de China, lo que dejó al mundo a la espera de un enfrentamiento entre sus dos mayores economías. Hay aranceles del 25% sobre Canadá y México —los mayores socios comerciales de Estados Unidos— así como impuestos del 25% sobre los autos, el acero y el aluminio de importación.

Otros aranceles, como el 24% sobre Japón, el 25% sobre Corea del Sur y el 20% sobre la Unión Europea, están suspendidos por 90 días para permitir conversaciones comerciales.

"Esto solo acentúa la incertidumbre política y la sensación de falta de fiabilidad que Trump está creando", afirmó William Reinsch, un antiguo funcionario estadounidense de comercio ahora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Aunque Reinsch apuntó que es una buena noticia que el presidente no haya seguido adelante con algunos de sus aranceles más altos, "¿cómo puede alguien saber que no cambiará de opinión el viernes o la próxima semana?".

Trump hace su anuncio en el 'Día de la Liberación'

Las banderas de Estados Unidos colgaban a lo largo de la columnata de la Casa Blanca para crear un telón de fondo rojo, blanco y azul cuando Trump anunció sus aranceles el miércoles 2 de abril.

"Compatriotas estadounidenses, este es el Día de la Liberación", dijo. El presidente levantó un cartel que detallaba los aranceles que impondría a cada país: 32% para Tailandia, 49% para Camboya, 26% para India, y así sucesivamente. En todo el mundo, la gente entrecerró los ojos para descifrar los números que restablecerían relaciones económicas fundamentales.

El día después del anuncio, Trump voló a Florida para pasar el fin de semana.

"Los mercados van a dispararse, las acciones van a dispararse, el país va a dispararse", prometió al salir de la Casa Blanca, con el zumbido de los rotores del Marine One ahogando su voz por momentos.

Pero el mercado se estaba desplomando, con sus peores pérdidas en un solo día desde el estallido de la pandemia del coronavirus cinco años atrás. Y en todo el país y el mundo, las repercusiones se fueron propagando durante el fin de semana.

Fulcrum Coffee Roasters, en Seattle, se alistó para el aumento del costo de los granos de café del sudeste asiático de las máquinas de espresso procedentes de Italia. Stellantis, la automotriz detrás de marcas como Jeep y Ram, anunció que pausaría la producción en plantas en México y Canadá, lo que provocó despidos temporales en otras instalaciones en Indiana y Michigan en un recordatorio de lo interconectadas se están las cadenas de suministro de vehículos.

La división holandesa de Tata Steel dijo que recortaría mil 600 empleos, casi una quinta parte de su fuerza laboral. El primer ministro de Irlanda, Michael Martin, afirmó que "no hay forma de endulzar" la situación ya que los negocios con Estados Unidos comenzaron a disminuir.

Trump enfrenta una creciente oposición en su propio partido

Los mercados seguían en pánico el lunes cuando circuló un reporte no verificado de que el presidente estaba considerando una pausa de 90 días en los aranceles. Las cotizaciones subieron brevemente antes de que los inversionistas se dieran cuenta de que la información era errónea.

"No lo estamos considerando", dijo Trump mientras se desvanecían las esperanzas del supuesto respiro.

Con el temor a una recesión en aumento, los legisladores republicanos que regresaban al Capitolio para la semana laboral fueron asediados con preguntas sobre los aranceles y qué harían en respuesta.

A Ron Johnson, senador de Wisconsin, se le preguntó el martes si entendía la estrategia de Trump, a lo que respondió: "¿alguien lo hace?". Algunas de las principales empresas de su estado, como Kohl's, esperaban costos más altos, mientras que sus granjas lecheras preveían dificultades para vender leche y queso. Harley-Davidson era una de las señaladas por los aranceles recíprocos planteados por la Unión Europea.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, fue aún más directo ese día durante una vista con el principal representante comercial de Trump, Jamieson Greer. Si los planes arancelarios no funcionan, dijo, "solo estoy tratando de averiguar a quién tengo que estrangular".

Trump retrocede y sus asesores dicen que era parte del plan desde el inicio

Los aranceles a aliados como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea entraron en vigor a las 00:01 de la madrugada del miércoles, y cuando salió el sol en Washington no había indicios de que Trump daría marcha atrás.

"¡TRANQUILOS! Todo va a salir bien", dijo en una publicación en su red social, Truth Social.

Trump también escribió "¡¡¡ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR!!!", un consejo que resultó ser afortunado. El presidente señaló más tarde que por la mañana había estado hablando con sus asesores sobre pausar los aranceles, un anuncio que haría que el mercado de valores se disparara.

Greer estaba de nuevo en el Capitolio para otra audiencia cuando Trump hizo el anuncio.

Steven Horsford, un representante demócrata por Nevada, preguntó si el representante comercial de Trump sabía que los aranceles que acababa de defender durante al menos dos horas habían sido pospuestos.

"Entiendo que la decisión se tomó hace unos minutos", declaró Greer.

Horsford reaccionó diciendo que “esto es una obra de aficionados, y tiene que parar”.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reprendió a los periodistas por no entender los planes del presidente.

"Muchos de ustedes en la prensa claramente no entendieron ‘El arte de la negociación’", afirmó haciendo referencia al libro de Trump de 1987. "Claramente no vieron lo que el presidente Trump está haciendo aquí".

Pero la propia administración envió mensajes contradictorios mientras daba marcha atrás.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la decisión no tenía nada que ver con los mercados.

"Esto fue impulsado por la estrategia del presidente", dijo a reporteros en el exterior del Ala Oeste. "Él y yo tuvimos una larga conversación el domingo, y esta fue su estrategia desde el principio".

Trump lo contradijo más tarde.

"Estaba observando el mercado de bonos", manifestó. "Ese mercado de bonos es muy complicado".