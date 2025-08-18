La policía persigue a manifestantes antigubernamentales en Serbia

Belgrado.- Millas de manifestantes antigubernamentales marcharon nuevamente en Serbia el lunes, lo que llevó al presidente, Aleksandar Vucic, a reiterar su promesa de reprimir las protestas.

La protesta en la capital del país fue pacífica hasta que un grupo de jóvenes, que se cree que eran hooligans del futbol, se separó de la multitud y lanzó piedras contra las oficinas del partido gobernante en el centro, rompiendo algunas ventanas.

La policía antidisturbios pronto apareció en camiones blindados para dispersar a la multitud, lo que provocó una huida en pánico.

Vucic se presentó en la oficina dañada de su partido, calificó a los manifestantes de terroristas y dijo que "pronto, los ciudadanos quedarán liberados de este terror y maldad".

Vucic anunció el domingo medidas severas contra los manifestantes antigubernamentales tras días de disturbios en las calles de Serbia que han desafiado su gobierno cada vez más autocrático. El lunes, reiteró sus afirmaciones de que meses de protestas persistentes contra su gobierno han sido orquestadas en Occidente y tienen como objetivo destruir Serbia.

“Nuestro país está en grave peligro, han puesto en peligro todos nuestros valores, la vida normal, a cada individuo”, afirmó Vucic.

Las advertencias se hicieron después de días de enfrentamientos entre los manifestantes por un lado y la policía y los leales a Vucic por el otro. El sábado por la noche, manifestantes incendiaron las oficinas del Partido Progresista Serbio, al que pertenece Vucic, en una ciudad del oeste de Serbia.

Vucic no especificó cuál sería la respuesta del Estado en los próximos días. Decenas de personas ya han sido detenidas y heridas en los últimos días, y la policía se ha enfrentado a acusaciones de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes.

Los enfrentamientos de la semana pasada marcaron una importante escalada de violencia tras más de nueve meses de manifestaciones en su mayoría pacíficas que comenzaron después de que una marquesina de concreto colapsara en una estación de tren en el norte de Serbia, matando a 16 personas.

Muchos en Serbia culparon de la tragedia a la presunta corrupción en proyectos de infraestructura gestionados por el Estado. Vucic se ha enfrentado a la acusación de sofocar las libertades democráticas mientras permite que el crimen organizado y la corrupción florezcan, lo cual él niega.

Serbia busca formalmente la membresía en la Unión Europea, pero Vucic ha mantenido fuertes lazos tanto con Rusia como con China.