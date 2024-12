La policía investiga el motivo tras tiroteo mortal en escuela de Wisconsin

Foto: Associated Press

Wisconsin.- Los investigadores indagaban el martes el motivo de un tiroteo en una escuela de Wisconsin, en el que murieron un maestro y un estudiante, y que dejó a dos menores en estado crítico.

Shon Barnes, jefe de policía de Madison, dijo que los investigadores tenían conocimiento de un “manifiesto, si quieren llamarlo así, o algún tipo de carta” publicada por alguien que podría haber conocido a la atacante, la estudiante de 15 años Natalie Rupnow.

“No hemos podido localizar a esa persona todavía, pero eso es algo en lo que trabajaremos hoy”, dijo Barnes a CNN. “También revisaremos las pertenencias de (Rupnow), si tenía una computadora o un teléfono celular, para ver si hay alguna comunicación entre ella y alguien más, y eso nos dará una idea del tipo de planificación”.

Los policías que respondieron al tiroteo el lunes en la Escuela Cristiana Abundant Life encontraron que Rupnow tenía una herida de bala autoinfligida. La atacante murió de camino al hospital.

La policía informó que el tiroteo ocurrió en una sala de estudio. Además de las muertes, seis personas resultaron heridas, entre ellas, dos estudiantes que permanecen en estado crítico.

Abundant Life es una escuela cristiana no denominacional —desde preescolar hasta secundaria— con aproximadamente 420 estudiantes, ubicada en Madison, la capital del estado.

Barbara Wiers, directora de relaciones escolares y de educación básica de la escuela, dijo que, cuando practican rutinas de seguridad, los líderes siempre anuncian que es un simulacro. Eso no ocurrió el lunes, la última semana antes de las vacaciones de Navidad.

“Cuando escucharon, ‘bloqueo, bloqueo’, supieron que era real”, dijo ella.

Wiers dijo que la escuela no tiene detectores de metales, pero utiliza cámaras y otras medidas de seguridad.

Barnes dijo que la policía ya hablaba con el padre y con otros miembros de la familia de la atacante, quienes estaban cooperando, y que registraba su vivienda.

”Él también perdió a alguien”, dijo Barnes sobre el padre. “Así que no vamos a apresurar la información. Nos tomaremos nuestro tiempo y nos aseguraremos de hacer nuestro trabajo con diligencia”.

Los padres de Rupnow, que están divorciados, compartían la custodia de su hija, pero ella vivía principalmente con su padre de 42 años, según documentos judiciales.

En la escuela, la primera llamada al 911 para reportar un tirador activo se recibió poco antes de las 11:00 de la mañana del lunes. Los primeros en responder, que entrenaban a unos 5 kilómetros (3 millas) de distancia, acudieron rápidamente para atender una emergencia real, dijo Barnes. Llegaron tres minutos después de la llamada inicial.

Los investigadores creen que la atacante usó una pistola 9mm, dijo un agente a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para divulgar la investigación en curso.