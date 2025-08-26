La policía australiana busca a un hombre que mató a 2 agentes e hirió a otro

Wellington.- Dos agentes de policía murieron y otro resultó gravemente herido en un tiroteo este martes en una propiedad en una zona rural de Australia. El tirador seguía prófugo mientras la policía rastreaba una vasta área remota.

El tiroteo ocurrió esta mañana cuando 10 agentes de armados policiales intentaron ejecutar una orden de registro en una propiedad en Porepunkah, un pueblo de poco más de mil habitantes en el estado de Victoria, a 320 kilómetros al noreste de Melbourne.

El sospechoso mató a un detective de 59 años y a un policía de alto rango de 35 años, dijo el comisionado jefe de policía de Victoria, Mike Bush, a los periodistas en una conferencia de prensa en la ciudad cercana de Wangaratta.

Los agentes "fueron recibidos por el agresor y fueron asesinados a sangre fría", dijo Bush. El hombre huyó solo, a pie y fuertemente armado hacia el bosque circundante, donde cientos de agentes aún lo buscaban, dijo el jefe de policía.

Bush no quiso revelar a qué se refería la orden ni confirmar el nombre del hombre o sus supuestas motivaciones. Los agentes también buscaban a la esposa y los dos hijos del hombre, cuyo desfile se desconocía.

Otro detective fue herido de bala y estaba siendo operado el martes por la noche, dijo Bush. Las heridas del hombre no ponían en peligro su vida.

La policía instó a los vecinos a permanecer en sus casas y pidió a la población que no viajara a la zona. Los edificios públicos y el aeródromo cercano fueron cerrados. La escuela local, con poco más de 100 estudiantes, estuvo cerrada durante horas antes de que se permitiera a los estudiantes regresar a casa.

Al caer la noche, la búsqueda a gran escala continuaba. Los reportes televisivos mostraron helicópteros y perros policía en la zona.

Porepunkah, conocida por sus viñedos y paisajes pintorescos, es un acceso a la región turística montañosa de Victoria.

Los miembros del sindicato de policía de Victoria estaban conmocionados por una "sensación impactante y escalofriante de temor", dijo Wayne Gatt, secretario de la Asociación de Policía de Victoria.

“Las comisarías quedaron en silencio en Victoria cuando nos informaron”, añadió.

La última vez que un policía murió baleado en acto de servicio en el país fue en 2023 en el estado de Australia del Sur, según un sitio web de recuerdo de la policía. En 2022, dos agentes fueron asesinados a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland.

Los tres tiradores, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, fueron abatidos por la policía después de un asedio de seis horas en la región de Wieambilla.

Esos episodios generan cobertura nacional de noticias porque las muertes por disparos en Australia son poco habituales.

Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, en Tasmania, donde un solo tirador mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos pudieran adquirir armas de fuego.