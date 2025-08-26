La Guardia Costera de EU incauta más de 34 mil kilos de droga

Miami.- La Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 34.000 kilos (75.000 libras) de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, lo que el servicio calificó como su mayor incautación, valorada en casi medio billón de dólares.

La agencia trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera.

Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

El buque Hamilton de la Guardia Costera descargó el lunes en Port Everglades, Florida, un total combinado de 34 mil 500 kg de drogas, incluyendo aproximadamente 28 mil kg de cocaína y 6 mil 500 kg de marihuana incautadas por múltiples embarcaciones de la Guardia Costera.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares.

La administración Trump ha prometido reformar la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y reforzando su personal militar en al menos 15 mil para el final del año fiscal 2028. La guardia cuenta con más de 43 mil miembros en servicio activo, 8 mil reservistas y 30 mil miembros auxiliares.