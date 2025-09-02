Kraft Heinz se dividirá en dos una década después de su fusió

Nueva York.- Kraft Heinz se dividirá en dos una década después de que la fusión de las dos firmas creara una de las mayores empresas de alimentación del planeta.

Una de las empresas, actualmente llamada Global Taste Elevation Co., incluirá comidas no perecederas y marcas como Heinz, el queso crema Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, dijo Kraft Heinz el martes. La otra, actualmente llamada North American Grocery Co., incluirá marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Los nombres oficiales de las dos empresas se darán a conocer más adelante.

Kraft Heinz dijo en mayo que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de la empresa, lo que indicaba una posible división.

En 2015, la empresa quería capitalizar su enorme escala, pero los cambios en los gustos complicaron esos planes, ya que los hogares buscaban introducir opciones más saludables en la mesa. Kraft Heinz y otros productores de alimentos han cambiado sus ofertas para seguir esa tendencia.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual hace que sea un desafío asignar capital de manera efectiva, priorizar iniciativas e impulsar el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras”, afirmó en un comunicado Miguel Patricio, presidente ejecutivo de Kraft Heinz.

El camino hacia la fusión de Kraft y Heinz comenzó en 2013, cuando el inversionista multimillonario Warren Buffett se asoció con la firma de inversión brasileña 3G Capital para comprar H.J. Heinz Co. En ese momento, el acuerdo de 23 mil millones de dólares fue el más caro en la industria alimentaria.

3G también estuvo detrás de la formación de Restaurant Brands International —una fusión de Burger King, Tim Hortons y Popeyes— y Anheuser-Busch InBev. Es conocida por sus estrictos controles de costos y el llamado presupuesto base cero, que requiere que todos los gastos sean justificados cada trimestre.

El acuerdo tenía la intención de ayudar a Heinz, que fue fundada en 1869 en Pittsburgh, a expandir las ventas de sus condimentos y salsas en los estantes de las tiendas de comestibles. Los nuevos propietarios de Heinz también se propusieron reducir costos, despidiendo a cientos de trabajadores en cuestión de meses.

Al mismo tiempo, Kraft, con sede en Chicago, buscaba un socio después de una división en 2011 de su división de aperitivos, que se convirtió en Mondelez International.

En 2015, Buffett y 3G decidieron fusionar Heinz con Kraft. La fusión creó la quinta empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo, con ingresos anuales de 28 mil millones de dólares. Buffett y 3G contribuyeron cada uno con 5 mil millones de dólares para un dividendo especial para los accionistas de Kraft.

Pero la empresa combinada tuvo dificultades, a pesar de los despidos de miles de empleados y otras medidas de reducción de costos. Ya en el momento de la fusión, muchos consumidores estaban alejándose de los tipos de alimentos ultraprocesados que vende Kraft, como el queso Velveeta y Kool-Aid.

Kraft Heinz también tuvo problemas para distinguir sus productos de las marcas más baratas de las tiendas. En Walmart, una botella de 14 onzas de ketchup Heinz cuesta 2.98 dólares; la misma botella de la marca Great Value de Walmart cuesta 98 centavos.

En 2019, Kraft Heinz redujo el valor de sus marcas Oscar Meyer y Kraft en 15 mil 400 millones de dólares, citando costos operativos y problemas en la cadena de suministro. Pero muchos inversores culparon al liderazgo de la empresa, diciendo que su afán por reducir costos estaba perjudicando la innovación de las marcas.

En 2021, Kraft Heinz vendió tanto su negocio de frutos secos Planters como su negocio de quesos naturales, prometiendo reinvertir el dinero en marcas de mayor crecimiento como los snacks de proteína P3 y Lunchables.

Pero los ingresos netos de la empresa han caído cada año desde 2020, cuando experimentó un aumento en las ventas relacionado con la pandemia. En abril, Kraft Heinz redujo su guía de ventas y ganancias para todo el año, citando un gasto más débil de los clientes en Estados Unidos y el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Carlos Abrams-Rivera continuará como director general de Kraft Heinz y se convertirá en director general de North American Grocery Co. una vez que se complete la separación. Kraft Heinz dijo que su junta está trabajando con una firma de búsqueda de ejecutivos para identificar posibles candidatos a director general para Global Taste Elevation Co.

Kraft Heinz no tiene planes de cambiar sus ubicaciones actuales de sede en Chicago y Pittsburgh. Actualmente, espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.

Las acciones de la empresa subieron ligeramente antes de la apertura del mercado.