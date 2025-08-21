Los Ángeles.- Una junta de California le negó el jueves la libertad condicional a Erik Menéndez, alegando que su comportamiento inapropiado en la prisión en la que se encuentra por asesinar a sus padres junto con su hermano mayor en 1989 muestra que sigue siendo un riesgo para la seguridad pública.

Un panel de dos comisionados de California le negó a Menéndez la libertad condicional por tres años, después de lo cual será elegible nuevamente, en un caso que sigue siendo sumamente atractivo para el público. El viernes por la mañana se llevará a cabo una audiencia de libertad condicional para su hermano Lyle Menéndez, quien está detenido en la misma cárcel en San Diego.

Los comisionados determinaron que Menéndez no debería ser liberado después de una audiencia de todo el día, durante la cual lo interrogaron sobre por qué cometió el crimen y violó las reglas de la prisión. Rechazaron la libertad condicional a pesar del fuerte apoyo de algunos familiares, que llevan meses abogando por la liberación de los hermanos.

"Dos cosas pueden ser ciertas. Pueden amarte y perdonarte, y aún así puedes ser considerado no apto para la libertad condicional", declaró el comisionado Robert Barton.

Barton indicó que la razón principal de la decisión no fue la gravedad del crimen, sino el comportamiento de Menéndez en prisión. El uso repetido de un teléfono celular era "egoísta" y un indicio de que Menéndez creía que las reglas no se aplicaban a él, le dijo Barton a Menéndez, quien estaba visiblemente afectado por la decisión, pero escuchó atentamente.

"Contrario a las creencias de tus simpatizantes, no has sido un prisionero modelo y francamente encontramos eso un poco perturbador", declaró Barton, que cuestionó si eso significa que Menéndez no era completamente honesto con sus familiares sobre su comportamiento.

Las audiencias de libertad condicional representan lo más cerca que han estado de recuperar la libertad desde que fueron declarados culpables hace casi 30 años.

Los hermanos fueron sentenciados a cadena perpetua en 1996 por matar a balazos a su padre, José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Aunque los abogados defensores argumentaron que los hermanos actuaron en defensa propia después de sufrir abuso sexual durante años por parte de su padre, los fiscales dijeron que los hermanos intentaban obtener una herencia multimillonaria.

Un juez redujo sus sentencias en mayo, y de inmediato se volvieron elegibles a obtener la libertad condicional.

Erik Menéndez presentó su caso a dos comisionados de libertad condicional, ofreciendo su relato más detallado en años sobre cómo fue criado, por qué tomó las decisiones que tomó, y cómo se ha transformado en prisión. Señaló que la audiencia se llevó a cabo casi exactamente 36 años después de que mató a sus padres, el 20 de agosto de 1989.

"Hoy es 21 de agosto. Hoy es el día en que todas mis víctimas se enteraron de que mis padres estaban muertos. Así que hoy es el aniversario de su recorrido traumático", expresó, refiriéndose a sus familiares.

El departamento de correccionales del estado eligió a un solo reportero para que viera la videoconferencia y compartiera detalles con el resto de la prensa.

El historial de Erik Menéndez en la cárcel

Menéndez, de cabello canoso y con gafas, se sentó frente a una pantalla de computadora vestido con una camiseta azul sobre una camisa de manga larga blanca en una foto compartida por las autoridades.

El panel de comisionados examinó cada violación de las reglas y cada pleito en su extenso historial penitenciario, incluidas las acusaciones de que trabajó con una pandilla de la prisión, compró drogas, usamos teléfonos celulares y ayudó con una estafa fiscal.

Les dijo a los comisionados que, dado que no tenía esperanza de salir jamás, entonces le dio prioridad a protegerse a sí mismo por encima de seguir las reglas. Entonces, a multas del año pasado, los fiscales de Los Ángeles le pidieron a un juez que los volviera a sentenciar a él ya su hermano, lo que abrió la puerta a la libertad condicional.

"En noviembre de 2024, ahora las consecuencias sí importaban", expresó Menéndez. "Ahora las consecuencias significaban que estaba destruyendo mi vida".

Un punto conflictivo particular para los comisionados fue el uso que ha hecho de teléfonos celulares.

"Lo que obtuve en términos del teléfono y mi conexión con el mundo exterior fue mucho mayor que las consecuencias de que me sorprendieran con el teléfono", apuntó Menéndez.

La junta también mencionó sus primeros encuentros con la policía, cuando cometieron dos robos en la escuela secundaria.

"No fui criado con un fundamento moral", expresó. "Fui criado para mentir, engañar, robar en cierto sentido, de una manera abstracta".

El panel le preguntó sobre detalles como por qué usamos una identificación falsa para comprar las armas que él y Lyle Menendez utilizaron para matar a sus padres, quién actuó primero, y por qué mataron a su madre, si su padre era el principal abusador.

Barton preguntó: "¿Ves que había otras opciones en ese momento?".

"Cuando miro hacia atrás a la persona que era entonces y lo que creía sobre el mundo y mis padres, huir era inconcebible", declaró Menéndez. “Huir significaba la muerte”

Su tras transformación las rejas

La abogada de libertad condicional de Erik Menéndez, Heidi Rummel, hizo énfasis en que el 2013 fue el punto de inflexión para su cliente.

"Encontró su fe. Se hizo responsable ante su poder superior. Encontró la sobriedad e hizo una promesa a su madre en su cumpleaños", expresó Rummel. "¿Ha sido perfecto desde 2013? No. Pero ha sido excepcional".

La comisionada Rachel Stern también lo elogió por iniciar un grupo para cuidar a los reclusos mayores y discapacitados.

Desde que los hermanos se reunieron de nuevo, han sido "socios serios de responsabilidad" el uno para el otro. Al mismo tiempo, dijo que él ha mejorado en establecer límites con Lyle Menendez, y tiende a hacer cosas distintas.

Más de una docena de sus familiares efectuaron declaraciones emotivas en la audiencia del jueves a través de videoconferencia.

"Ver mis crímenes a través de los ojos de mi familia ha sido una gran parte de mi evolución y mi crecimiento", señaló Menéndez. "Tan sólo ver el dolor y el sufrimiento. Entender la magnitud de lo que he hecho, el impacto generacional".

Su tía Teresita Menéndez Baralt, hermana de José Menéndez, indicó que lo ha perdonado completamente. Señaló que está muriendo de cáncer en etapa 4 y desea darle la bienvenida a su hogar.

"Erik se comporta con amabilidad, integridad y fuerza que provienen de la paciencia y la gracia", expresó.

Un familiar le prometió a la junta de libertad condicional que lo alojaría en Colorado, donde puede pasar tiempo con su familia y disfrutar de la naturaleza.

La junta desestimó las preguntas del fiscal

Nathan Hochman, fiscal del distrito del condado Los Ángeles, indicó antes de las audiencias de libertad condicional que se opone a que se otorgue dicha libertad a los hermanos debido a su falta de comprensión profunda, comparándolos con Sirhan Sirhan, quien asesinó al candidato presidencial Robert F. Kennedy en 1968. El gobernador demócrata Gavin Newsom le negó la libertad condicional en enero de 2022 debido a que "carece de una comprensión profunda".

Durante la audiencia, el fiscal de Los Ángeles, Habib Balian, les preguntó a Menéndez sobre sus intentos y los de su hermano de pedir a los testigos que mintieran en la corte en su nombre, y si los hermanos escenificaron los asesinatos para hacerlos parecer un ataque de la mafia. En gran medida los comisionados desestimaron las preguntas, diciendo que no estaban volviendo a juzgar el caso.

En las declaraciones finales, Balian cuestionó si Menéndez estaba "realmente reformado", o diciendo lo que los comisionados querían escuchar.

"Cuando uno continúa disminuyendo su responsabilidad por un crimen y continúa haciendo las mismas excusas falsas que han hecho durante más de 30 años, uno sigue siendo aquella misma persona peligrosa que era cuando le disparó a sus padres con una escopeta", expresó Balian.

¿Qué sucede después?

Lyle Menéndez tendrá una videoconferencia el viernes para su audiencia de libertad condicional. Los aún hermanos tienen pendiente una petición de hábeas corpus presentada en mayo de 2023, con la cual se pretende una revisión de sus declaraciones de culpabilidad con base en nuevas pruebas que respaldan sus afirmaciones de que su padre abusó sexualmente de ellos.

Durante décadas, el caso ha captado la atención de las personas interesadas en casos de delitos reales, y se han realizado documentales, especiales de televisión y dramatizaciones sobre él. Se considera que el drama de Netflix titulado: "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", y un documental lanzado en 2024, han generado nueva atención sobre el caso de los hermanos.

El hecho de que haya un mayor reconocimiento de que los hermanos fueron víctimas de abuso sexual también ha ayudado a movilizar el apoyo para su liberación. Algunos simpatizantes suyos han volado a Los Ángeles para realizar manifestaciones y asistir a audiencias judiciales.