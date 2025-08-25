'Juliette' se forma en el Pacífico mientras 'Fernand' avanza en el Atlántico

Miami.- La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico a cientos de millas de la península mexicana de Baja California, mientras que la tormenta tropical Fernand se desplazaba por el Océano Atlántico.

No había alertas ni avisos costeros en efecto para ninguna de las tormentas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, según los meteorólogos. La tormenta se encontraba unos 708 kilómetros (440 millas) al sur-suroeste de la península de Baja California. Tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora).

El meteoro se movía hacia el oeste-noroeste a 21 km/h (13 mph). Se esperaba que ganara algo de fuerza hasta el martes, antes de debilitarse a partir del miércoles.

En la cuenca del Atlántico, Fernand se formó el sábado, pero también estaba lejos de tierra y se pronosticaba que permanecería sobre aguas abiertas del océano. Se encontraba unos 579 kilómetros (360 millas) al este-noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph) y se desplazaba hacia el norte-noreste a 19 km/h (12 mph).

Se esperaba que la tormenta girara más hacia el noreste a medida que se aleja de Bermudas y se debilite a partir del lunes por la noche.