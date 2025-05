Juguetes se convierten en último símbolo de guerra comercial de Trump

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- El presidente estadunidense Donald Trump ha dirigido su cruzada de aranceles contra una serie de productos extranjeros, desde vinos europeos y piezas de automóviles de México hasta películas hechas en el extranjero. Últimamente, la ira errante del mandatario ha encontrado otro chivo expiatorio retórico: las muñecas de juguete.

Trump afirmó que los niños estarán bien teniendo dos muñecas, o quizás tres o cinco, en lugar de 30 si los impuestos de importación de Estados Unidos aumentan los precios al consumidor. La respuesta en las redes sociales incluyó memes de él retratado como el Grinch y fotografías de un joven Barron Trump en un convertible Mercedes de tamaño infantil.

"Completamente alejado de la realidad", señaló en LinkedIn el director general de The Loyal Subjects, Jonathan Cathey, cuya empresa de juguetes coleccionables en Los Ángeles produce muñecas Strawberry Shortcake y Rainbow Brite. "¿No es este un momento de 'Que coman pasteles' a través de los ecos de la historia? Me encanta cómo los juguetes y las muñecas se han convertido en el mártir metafórico de esta incoherencia de guerra comercial sin sentido".

Las declaraciones del presidente también tocaron una fibra sensible entre los padres de familia, tanto aquellos que se ofendieron por la forma casual en que hipotetizó que quizás "dos muñecas costarán un par de dólares más" como aquellos que reconocieron que sus propios hijos tienen más juguetes de los que necesitan.

De cualquier manera, la industria de juguetes de Estados Unidos tiene mucho en juego en una posible desescalada del enfrentamiento arancelario entre la administración Trump y el gobierno de China. Casi el 80 por ciento de los juguetes vendidos en Estados Unidos provienen de China.

La Toy Association, un grupo comercial, ha presionado por un alivio inmediato de la tasa arancelaria del 145 por ciento que el presidente impuso a los productos fabricados en China. Algunas empresas de juguetes advierten que la probabilidad de escasez durante las fiestas decembrinas aumenta cada semana que el arancel sigue vigente.

Este es un resumen del debate sobre las muñecas y cómo los aranceles están afectando a los juguetes:

¿Cuánto vale el mercado de muñecas en Estados Unidos?

Desde Barbie, Bratz y Cabbage Patch Kids hasta muñecas bebé Adora, American Girl y Our Generation, las muñecas son un gran negocio en Estados Unidos, además de ser juguetes queridos.

La categoría de muñecas, que incluye accesorios como ropa, generó ventas en Estados Unidos de 2 mil 700 millones de dólares el año pasado en comparación con 2 mil 900 millones de dólares en 2023 y 3 mil 400 millones de dólares en 2019, según la firma de investigación de mercado Circana.

Los consumidores derrocharon en juguetes durante el auge de la pandemia de covid-19 para mantener ocupados a los niños y a ellos mismos, pero las ventas se estabilizaron a medida que la inflación se apoderó de la economía.

Marshal Cohen, asesor principal de ventas minoristas de Circana, dijo que el interés creciente de las niñas más jóvenes en comprar maquillaje y productos para el cuidado de la piel también ha enfriado la demanda de muñecas.

¿Qué están haciendo las empresas de juguetes para navegar los aranceles?

El mayor fabricante de juguetes del país, Mattel, dijo esta semana que tendría que aumentar los precios de algunos productos vendidos en Estados Unidos para compensar los costos más altos relacionados con los aranceles.

La empresa, cuyas marcas incluyen Barbie y American Girl, señaló que los aumentos eran necesarios a pesar de que está acelerando la expansión de su base de fabricación fuera de China.

Se tiene previsto que las empresas de juguetes más pequeñas tengan más dificultades que Mattel y Hasbro, que fabrica la muñeca Baby Alive que come, bebe y moja el pañal. Cathey dijo que detuvo los envíos de The Loyal Subjects desde China en abril porque no podía pagar el arancel estratosférico que habrían incurrido.

"Nadie se aísla con tanto efectivo", dijo.

Con alrededor de cuatro meses de inventario disponible, Cathey dijo que su capacidad para asegurar existencias para las fiestas decembrinas depende de una ruptura en el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China que ocurra en las próximas dos semanas, ya que tomaría tiempo reanudar las operaciones de carga.

Cepia, una empresa de Missouri que estuvo detrás del éxito de la temporada navideña de 2009 Zhu Zhu Pets, lanzó una línea de muñecas de moda de 27 centímetros (11 pulgadas) llamadas Decora Girlz el año pasado. El director general James Russell Hornsby dijo que estaba trabajando para reubicar parte de la producción, pero el cambio no ocurrirá a tiempo para reemplazar los pedidos que planeaba obtener de China.

Hornsby se describió a sí mismo como un partidario de Trump y dijo que entiende el deseo del gobierno de reducir los desequilibrios comerciales.

"Sólo hagamos los acuerdos y detengamos todo esto porque (Trump) está interrumpiendo la Navidad", dijo.

¿Qué implica hacer una muñeca?

Aunque American Girl se lanzó en 1986 con una línea basada en personajes históricos ficticios, las muñecas nunca fueron productos hechos en el país. Se fabricaron en Alemania y eventualmente la producción se trasladó a China.

Los expertos en juguetes dicen que, además de los costos más bajos, las fábricas chinas han desarrollado técnicas y experiencia que no se replican fácilmente.

"No tenemos capacidad en Estados Unidos para hacer cabello de muñeca enraizado. Y luego tienes cosas como los rostros. Algunos de ellos están pintados a mano, mientras que otros se hacen con una máquina de impresión Tampo", dijo James Zahn, editor en jefe de la publicación de la industria The Toy Book, sobre la fabricación de muñecas.

Hornsby dijo que los rizos del cabello sintético en las cabezas de las muñecas Decora Girlz lo llevan a cabo trabajadores calificados en fábricas en Guangzhou y Dongguan, China.

"No es sólo meterlo en una máquina y automáticamente lo hace", dijo. "Tienes que saber lo que estás haciendo para que esa muñeca parezca que tiene una cabellera completa cuando literalmente tal vez solo el 60% de la cabeza está llena de cabello".

¿Son seguros los juguetes de China?

El subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo la semana pasada que asume que los consumidores preferirían pagar más por productos fabricados en Estados Unidos. Las muñecas hechas en China podrían tener pintura con plomo, señaló.

Teresa Murray, directora de vigilancia del consumidor en el U.S. Public Interest Research Group, dijo que la situación es más complicada.

Los productos para niños de 12 años o menos requieren pruebas y certificaciones de terceros de laboratorios aprobados por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, la agencia encargada de hacer cumplir los niveles de plomo en los juguetes, dijo Murray.

Las reglas se aplican a todos los productos vendidos en Estados Unidos. Los juguetes de marcas importantes como Fisher-Price, Mattel, Hasbro y Lego, que han subcontratado la fabricación a China durante mucho tiempo, generalmente cumplen con las normas, señaló.

Pero el auge de las compras en internet, incluidas las plataformas de comercio electrónico que envían directamente a los consumidores de Estados Unidos desde el extranjero, ha planteado un desafío, según Murray. Cuando se valoran en menos de 800 dólares, dichos paquetes ingresaban a Estados Unidos libres de impuestos y no estaban sujetos al mismo escrutinio que las importaciones masivas, dijo.

La Casa Blanca eliminó la exención de aduanas a partir del 2 de mayo para paquetes de bajo valor que se originaron en China continental y Hong Kong. Se prevé que la supervisión adicional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza facilite la identificación de problemas.

Las empresas de juguetes y los expertos de la industria argumentan que los altos aranceles sobre las importaciones chinas tentarán a los compradores sensibles al precio a buscar juguetes falsificados baratos que conllevan mayores riesgos de seguridad.

¿Pueden los niños tener demasiadas muñecas?

Mucha gente está de acuerdo en que la cultura de consumo estadounidense se ha salido de control, en gran parte debido a los precios bajos que se han mantenido gracias al trabajo de los trabajadores de fábricas extranjeras que ganan mucho menos de lo que ganarían en Estados Unidos.

Katie Walley-Wiegert, de 38 años, una comercializadora senior en Richmond, Virginia, y madre de un hijo de 2 años, está de acuerdo en que hay demasiado materialismo, pero cree que los padres deberían tener opciones al decidir qué es lo mejor para sus hijos. Señaló que los comentarios del adinerado Trump eran desagradables.

"Creo que es una visión limitada de cuáles son los hábitos de compra y las realidades para las personas que compran juguetes para niños", dijo Walley-Wiegert.

Elenor Mak, residente de San Francisco, quien fundó la empresa de muñecas Jilly Bing después de no poder encontrar una muñeca asiático-estadounidense para su hija, Jillian, ahora de cinco años, dijo que los comentarios del presidente la molestaron porque algunas familias luchan por comprar incluso una muñeca.

La guerra comercial con China "sólo hace que sea aún más imposible para esas familias", precisó Mak.