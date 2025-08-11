Jueces nominados por Trump podrían influir en tema del aborto

Chicago.- Uno llamó al aborto una “práctica bárbara”. Otro se refirió a sí mismo como un “fanático” del movimiento antiaborto. Varios han desempeñado roles prominentes en la defensa de las restricciones al aborto de sus estados en los tribunales y en casos que han tenido un impacto nacional, incluyendo el acceso al aborto con medicamentos.

Mientras el presidente Donald Trump presiona al Senado para confirmar a sus nominados judiciales federales, una revisión de The Associated Press muestra que aproximadamente la mitad de ellos han revelado opiniones antiaborto, han estado asociados con grupos antiaborto o han defendido restricciones a esa práctica.

Trump ha ofrecido posiciones cambiantes sobre el tema mientras indica que quiere dejar las cuestiones de acceso al aborto a los estados. Pero sus nominados a la corte tendrán nombramientos de por vida y estarán en posición de revertir el acceso al aborto mucho después de que el presidente republicano deje la Casa Blanca.

Bernadette Meyler, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Stanford, declaró que las nominaciones judiciales “son una forma de moldear federalmente la cuestión del aborto sin pasar por el Congreso o hacer una declaración grande y explícita”.

“Es una manera de encubrir un poco lo que está sucediendo en el ámbito del aborto en comparación con la legislación o las órdenes ejecutivas que pueden ser más visibles, dramáticas y provocar más reacciones”, afirmó.

Trump está teniendo un impacto duradero en los tribunales federales

De los 17 nominados judiciales hasta ahora en el segundo mandato de Trump, al menos ocho han argumentado a favor de restricciones al aborto o en contra del acceso ampliado a ese procedimiento. No se pudieron encontrar tales registros para los otros nueve, y la revisión de AP no encontró evidencia de que alguno de los nominados judiciales de Trump apoye un mayor acceso al aborto.

“Cada nominado del presidente representa sus promesas al pueblo estadounidense y se alinea con el fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos”, indicó un portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en un comunicado que hacía referencia a la decisión de 2022 que anuló el derecho constitucional al aborto establecido en Roe v. Wade. “La posición extrema de los demócratas sobre el aborto fue rechazada en noviembre a favor del enfoque de sentido común del presidente Trump, que permite a los estados decidir, apoya la santidad de la vida humana y previene la financiación del aborto con fondos de los contribuyentes”.

El primer mandato de Trump también tuvo un impacto duradero en los tribunales, nombrando a 234 jueces. Al final de ese mandato, más de una cuarta parte de los jueces federales activos fueron nominados por Trump, incluidos tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a anular Roe v. Wade.

Desafiando la atención al aborto, medicamentos, Planned Parenthood

En su segundo mandato, todos menos cinco de sus 17 nominados son de estados que votaron por Trump en 2024 y donde los republicanos han impulsado severas restricciones al aborto. Entre ellos, cuatro nominados son de Missouri y cinco son de Florida.

Aquí un vistazo a los nominados que han intentado reducir el acceso al aborto o han abogado por restricciones. No respondieron a las solicitudes de comentarios:

— Whitney Hermandorfer, quien ha sido confirmada para el 6º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, ha construido gran parte de su relativamente corta carrera como abogada desafiando las políticas del ex presidente Joe Biden relacionadas con el aborto y los derechos de las personas transgénero. Desafió una ley federal que requiere que los empleadores proporcionen a los trabajadores adaptaciones razonables para obtener atención de aborto, así como las regulaciones del Título X que requerían que los proveedores que reciben fondos a través del programa dieran información sobre interrupciones de embarazo a los pacientes si se les solicitaba.

Hermandorfer defendió la prohibición del aborto en Tennessee, una de las más estrictas del país, en los tribunales e intentó desestimar una demanda de médicos que buscaban aclaraciones sobre las exenciones a la prohibición. Indicó que el aborto merece un escrutinio especial porque “es el único procedimiento médico que termina con una vida”.

— Maria Lanahan, nominada a un tribunal de distrito en Missouri, ayudó a redactar la demanda del estado en un caso que tuvo implicaciones nacionales de gran alcance para el acceso al aborto con medicamentos. El caso desafió la aprobación de la píldora abortiva mifepristona a pesar de décadas de evidencia que muestra que es segura y efectiva.

La abogada apoyó el esfuerzo de Missouri para despojar a Planned Parenthood de la financiación estatal de Medicaid y defendió la prohibición del aborto del estado después de que un grupo de clérigos demandara, argumentando que violaba las protecciones de la constitución estatal para la libertad religiosa.

— Jordan Pratt, nominado para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, llamó al aborto una “práctica bárbara” y “una de las invasiones más severas de los derechos personales imaginables” en un escrito amicus que apoyaba la prohibición del aborto de 15 semanas de Florida. El estado ahora prohíbe el procedimiento a las seis semanas.

En 2025, Pratt anuló una ley de Florida que creaba un programa de exención judicial para menores que buscaban abortos sin el consentimiento de los padres. El abogado también trabajó para la Alianza Defendiendo la Libertad, una organización legal conservadora que se opone al aborto y ha demandado para revertir la aprobación de la mifepristona.

— John Guard, también nominado para el mismo distrito, defendió la prohibición del aborto de 15 semanas de Florida en los tribunales como el principal fiscal general adjunto del estado.

— Joshua Divine, fiscal general adjunto de Missouri que está nominado para ser juez de distrito en el estado, actualmente representa a Missouri en un caso que desafía la aprobación de la mifepristona. Divine coescribió la demanda, que incluye desinformación sobre el aborto con medicamentos, incluyendo que “mata de hambre al bebé en el útero”.

En el periódico de su universidad, Divine se describió como un “fanático” del movimiento antiaborto, se refirió al aborto como “el asesinato de un ser humano inocente y genéticamente único” y argumentó que la vida comienza en la fertilización.

También asumió un papel prominente en la lucha por los derechos al aborto en el estado después de que los votantes de Missouri aprobaran una enmienda en 2024. Esa enmienda no anuló inmediatamente las leyes estatales. Dejó en manos de los grupos de derechos al aborto pedir a los tribunales que derribaran las restricciones al aborto que consideraban ahora inconstitucionales. Durante las batallas legales subsiguientes, Divine representó al estado en la defensa de una serie de restricciones al aborto.

— Chad Meredith, nominado por Trump para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky, defendió la prohibición del aborto del estado y otras restricciones mientras era el principal asesor general adjunto del estado. Eso incluyó una ley que requería que los médicos realizaran ecografías y describieran las imágenes a los pacientes.

— Bill Mercer, legislador estatal republicano en Montana que está nominado para un puesto de juez en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el estado, ha apoyado repetidamente proyectos de ley antiaborto. Estos incluyen aquellos que buscaban prohibir el aborto después de las 20 semanas de embarazo; requerir un período de espera de 24 horas y ecografías obligatorias para los pacientes; requerir notificación a los padres para que los menores obtengan un aborto; prohibir el uso de fondos estatales para abortos; prohibir que ciertas pólizas de seguro cubran el procedimiento y restringir qué tipos de profesionales médicos pueden dispensar el procedimiento con medicamentos.

— Jennifer Mascott, abogada en la Oficina del Asesor de la Casa Blanca y nominada por Trump para el 3º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, ha hablado repetidamente sobre la ley del aborto en paneles y entrevistas.

Después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade, Mascott en una entrevista en “Fox News Live” no estuvo de acuerdo con el argumento de que la decisión socavó la legitimidad de la corte. Dijo que los temas de aborto son “más apropiadamente decididos” por los estados, los funcionarios electos en el Congreso y las personas en sus comunidades locales.

Los grupos antiaborto son optimistas basados en los primeros nominados de Trump

Los grupos antiaborto dijeron que es prematuro sacar conclusiones generales sobre si los nominados ayudarían a llevar a cabo sus objetivos políticos, pero que eran optimistas basados en los nombres que han visto hasta ahora.

“Esperamos con ansias cuatro años más de nominados cortados de ese molde”, señaló Katie Glenn Daniel, directora de asuntos legales de la organización nacional antiaborto SBA Pro-Life America.

Kristi Hamrick, portavoz de Students for Life, sostuvo que tenía la esperanza de que la administración continúe nominando a aquellos “que respetarán el estado de derecho”.

Los defensores de los derechos al aborto dijeron que Trump está incrustando oponentes del aborto en el poder judicial un juez a la vez.

Mini Timmaraju, presidenta de la organización nacional de derechos al aborto Reproductive Freedom for All, sostuvo que los tribunales, hasta ahora, han sido en gran medida una opción efectiva para que los defensores desafíen las prohibiciones y restricciones estatales al aborto.

“Esto solo alimenta esta estrategia más amplia donde Trump se ha salido con la suya distanciándose del aborto, diciendo que lo dejará a los estados mientras simultáneamente nombra extremistas antiaborto en todos los niveles del gobierno”, afirmó.