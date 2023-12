Jefe militar filipino acusa a China de atacar barco en aguas en disputa

Manila.- El jefe del ejército filipino dijo el lunes que estaba con sus fuerzas a bordo de un barco de suministros cuando fueron atacados con un cañón de agua, rodeados y empujados por barcos de la guardia costera china durante el fin de semana en el disputado Mar del Sur de China.

Por su parte, Beijing acusó a su archirrival Estados Unidos de alentar a Filipinas a provocar a China para sus propios fines, aunque no proporcionó pruebas directas.

Los sucesivos días de acalorados enfrentamientos subrayan la determinación de China de hacer valer su reclamo sobre prácticamente todo el Mar del Sur de China, a pesar de la posibilidad de desatar un conflicto mayor que afecte las actividades en la crucial vía fluvial.

El general Romeo Brawner Jr. dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que China estaba intensificando sus agresiones en las aguas en disputa, pero advirtió que eso no disuadirá a las fuerzas filipinas de defender sus intereses territoriales.

Más de 100 barcos oficiales chinos y otros navíos vinculados al gobierno chino han pululado en alta mar alrededor del disputado banco de arena Second Thomas Shoal, donde un barco abandonado de la Armada filipina, el BRP Sierra Madre, que visitó Brawner, ha permanecido durante décadas. Dijo que su presencia era mucho mayor que en meses anteriores.

“Es pura agresión”, dijo Brawner. “Fui testigo de cuántas veces los grandes barcos de la milicia y la guardia costera china nos cortaron el camino. Nos lanzaron agua con cañones y luego nos impactaron. Es indignante”.

“Esto realmente necesita una solución diplomática al más alto nivel”, afirmó, añadiendo que las fuerzas armadas seguirán apoyando a las tropas de primera línea y protegiendo a los pescadores.

Aunque ahora se está desmoronando por el óxido y los agujeros, el Sierra Madre, ligeramente inclinado, sigue siendo un barco de la Armada filipina en activo, lo que significa que cualquier asalto contra él se considerará un acto de guerra. Se ha convertido en un frágil símbolo de las reivindicaciones territoriales de Filipinas.