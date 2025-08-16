Inundaciones en Pakistán dejaron al menos 220 muertos

Buner.- Las anegaciones dejaron al menos 220 muertos en un distrito del noroeste de Pakistán, informaron las autoridades este sábado, al tiempo que los rescatistas recuperaron otros 63 cadáveres durante la noche en viviendas arrasadas por inundaciones repentinas y deslaves, con pronósticos de más lluvias en los próximos días.

Un testigo presencial, que escapó de las inundaciones en Buner, dijo que vio cómo las aguas arrastraban cientos de rocas y “toneladas de piedras”.

Cientos de rescatistas seguían buscando sobrevivientes en Buner, uno de los varios distritos afectados en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde las lluvias torrenciales y los aguaceros provocaron inundaciones masivas el viernes, señaló Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia. Docenas de viviendas quedaron arrasadas.

Los equipos de emergencias tratan de recuperar cuerpos en las aldeas más afectadas de Pir Baba y Malik Pura, de donde eran la mayoría de los fallecidos, explicó Kashif Qayyum, subcomisario de Buner.

El agente de la policía local Imtiaz Khan, quien escapó por poco de la crecida, dijo que el agua, que llevaba cientos de rocas, golpeó y arrasó con viviendas en cuestión de minutos.

"Un arroyo cerca de la aldea de Pir Baba, en Buner, se desbordó sin previo aviso. Al principio, pensamos que era una inundación repentina normal, pero cuando toneladas de rocas vinieron con el agua, entre 60 y 70 casas quedaron arrasadas en cuestión de minutos", contó Khan a The Associated Press. Muchos cuerpos quedaron mutilados, añadió.

“Nuestra comisaría de policía también fue arrasada y si no hubiéramos subido a un terreno más elevado, no habríamos sobrevivido”, apuntó.

El Departamento Meteorológico de Pakistán pronosticó lluvias torrenciales en los próximos días y advirtió que la actividad del monzón probablemente se intensificaría a partir del domingo, incluso en el norte y noroeste.

Precipitaciones monzónicas superiores a lo normal

Los rescatistas dijeron que vieron grandes zonas de la aldea de Pir Baba destruidas, casas destrozadas y enormes rocas ocupando las calles mientras el agua comenzaba a remitir.

“No fue sólo el agua de la crecida, también fue una avalancha de rocas, algo que nunca habíamos visto en nuestras vidas”, resaltó Sultan Syed, de 45 años, quien sufrió una fractura en un brazo.

Mohammad Khan, un residente de Pir Baba de 53 años, dijo que las inundaciones “llegaron tan rápido que muchos no pudieron salir de sus casas”.

La mayoría de las víctimas fallecieron antes de llegar al hospital, señaló Mohammad Tariq, médico en un hospital gubernamental en Buner.

“Muchos de los muertos eran niños y hombres, dado que las mujeres estaban en las colinas recogiendo leña y pastoreando el ganado”, señaló.

Las autoridades paquistaníes, incluido el primer ministro y el presidente, ofrecieron sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijeron que estaban rezando por la pronta recuperación de los heridos.

El ministro jefe de Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, explicó que se estaban realizando esfuerzos para reparar carreteras y otras infraestructuras dañadas.

Pakistán ha registrado precipitaciones por encima de lo habitual —según los expertos, debido al cambio climático— que han provocado inundaciones y deslaves que, con los nuevos decesos reportados, han causado unos 541 muertos desde el 26 de junio, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

“Dolor y tristeza generalizados”

Los dolientes asistieron en masa a funerales masivos el sábado, cuando las autoridades suministraban tiendas de campaña y alimentos a los afectados en Buner.

El clérigo local Mufti Fazal señaló que había oficiado funerales en varias ubicaciones desde el viernes por la mañana.

"Antes de las inundaciones de ayer, la zona estaba llena de vida. Ahora, hay dolor y tristeza generalizados", declaró.

El profesor Suleman Khan perdió a 25 miembros de su familia y contó que él y su hermano sobrevivieron únicamente porque estaban lejos de casa cuando las inundaciones azotaron su aldea, Qadar Nagar.

En Pir Baba, los dolientes colocaron los cadáveres cubiertos de sus seres queridos sobre marcos de cama de madera o los llevaron en alto antes de los entierros. En un hospital, los paramédicos colocaron bloques de hielo junto a los fallecidos o consolaron a los heridos.

Según la autoridad provincial de gestión de desastres, al menos 351 personas han muerto en incidentes relacionados con la lluvia esta semana en Khyber Pakhtunkhwa y en la región norte de Gilgit-Baltistán.

Turistas atrapados en zonas inundadas

A casi 300 kilómetros de distancia, en Cachemira controlada por India, los rescatistas recorrieron el sábado la remota aldea de Chositi, en el distrito de Kishtwar, buscando docenas de desaparecidos tras las inundaciones repentinas hace dos días, que dejaron 60 fallecidos y unos 150 heridos, de los cuales alrededor de 50 estaban en estado crítico.

Las inundaciones del jueves ocurrieron durante una peregrinación hindú que se celebra cada año en la zona. Las autoridades han rescatado a más de 300 personas y unos 4 mil peregrinos han sido evacuados a lugares seguros.

Los aguaceros son cada vez más habituales en las regiones indias del Himalaya y en el norte de Pakistán, y los expertos sostienen que el cambio climático es un factor que contribuye.

Las autoridades paquistaníes dijeron que, desde el jueves, los rescatistas han evacuado a más de 3 mil 500 turistas atrapados en zonas afectadas por las inundaciones en todo el país.

Muchos turistas han ignorado las advertencias del gobierno que piden evitar las regiones afectadas por las inundaciones en el norte y noroeste por el riesgo de más deslaves e inundaciones repentinas.

En 2022, Pakistán sufrió su peor temporada de monzones, que provocó más de mil 700 fallecidos y daños estimados en 40 mil millones de dólares.