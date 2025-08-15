Inundaciones dejan al menos 49 muertos en el noroeste de Pakistán

Pakistán.- Las inundaciones repentinas provocadas por las intensas lluvias causaron la muerte de al menos 49 personas en el noroeste de Pakistán y en otras partes del país en las últimas 24 horas, dijeron funcionarios el viernes, mientras los rescatistas evacuaron a mil 300 turistas varados en un distrito montañoso afectado por deslaves.

Más de 360 personas, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en incidentes relacionados con la lluvia en todo Pakistán desde el 26 de junio. La mayoría de los últimos decesos se reportaron en el norte y noroeste, según funcionarios locales.

Al menos 10 personas fallecieron el jueves tras ser arrastradas por inundaciones repentinas en el distrito de Ghazar, en la región de Gilgit-Baltistán, señaló el portavoz del gobierno regional Faizullah Faraq.

Otras 16 personas, entre las que había mujeres y niños, perecieron en la víspera en el distrito de Bajaur en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa cuando una enorme tormenta provocó inundaciones repentinas, dijo el oficial de rescate Amjad Khan. Otras 17 personas fueron arrastradas por las crecidas y permanecen desaparecidas, agregó.

Las inundaciones repentinas afectaron también a Battagram, un distrito en el noroeste, donde se cobraron la vida de 10 personas, dijo el administrador gubernamental Saleem Khan, que añadió que había 18 desaparecidos más.

Siete personas más murieron el jueves en incidentes separados relacionados con la lluvia en la Cachemira administrada por Pakistán, según la autoridad estatal de gestión de desastres. La región está dividida entre Pakistán e India pero ambas naciones la reclaman en su totalidad.

Según Bilal Faizi, vocero del servicio de emergencias provincial en Khyber Pakhtunkhwa, los rescatistas trabajaron durante horas para salvar a mil 300 turistas que quedaron atrapados por las inundaciones repentinas y los deslaves en el Valle de Siran, en el distrito de Mansehra, el jueves.

Faraq apuntó que Gilgit-Baltistán se ha visto azotada por múltiples inundaciones desde julio, que causaron deslaves a lo largo de la carretera del Karakórum, una ruta clave de comercio y viaje que conecta Pakistán y China y que es utilizada por los turistas para viajar a la pintoresca zona norte del país.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó en un comunicado su pesar y dolor por los decesos y pidió a las autoridades que aceleren las labores de rescate y ayuda en las zonas afectadas por las inundaciones.

Gilgit-Baltistán también alberga glaciares que proporcionan el 75% del suministro de agua almacenada de Pakistán. La agencia de gestión de desastres emitió nuevas alertas por desbordamientos repentinos de lagos glaciares en el norte y advirtió a los viajeros que eviten las zonas afectadas.

Un estudio publicado esta semana por World Weather Attribution, una red de científicos internacionales, apuntó que las lluvias registradas entre el 24 de junio y el 23 de julio fueron entre un 10% y un 15% más intensas debido al calentamiento global. Los expertos afirman que las lluvias torrenciales repentinos e intensas sobre zonas pequeñas, conocidas como aguaceros, son cada vez más habituales en el país.

En 2022, la peor temporada de monzones registrada jamás en el país mató a más de 1.700 personas y causó un daño estimado de 40.000 millones de dólares.