Inundaciones dejan 1.2 millones de afectados y 250 mil desplazados en Pakistán

Narowal.- Rescatistas en botes se apresuraban el jueves para llegar a las familias varadas en la populosa provincia oriental de Punjab en Pakistán, después de que tres grandes ríos se desbordaran debido a las fuertes lluvias y la apertura de compuertas de represas rebosantes en la vecina India.

Las inundaciones desplazaron a casi 250 mil personas y las autoridades señalaron que más de un millón de personas se han visto afectadas, con cultivos y negocios destruidos y muchos sin posibilidad de abandonar sus hogares.

Al menos 15 personas fallecieron en la víspera en el distrito de Gujranwala y en aldeas cercanas, según la policía. Los meteorólogos apuntaron que se esperan más precipitaciones para el viernes, después de una pausa de dos días, y podría continuar hasta la próxima semana.

La ministra de la provincia, Marriyum Aurangzeb, apuntó que las inundaciones alcanzaron mil 432 aldeas ubicadas a orillas de los ríos Ravi, Sutlej y Chenab, afectaron a aproximadamente 1.2 millones de personas y desplazaron a otras 248 mil.

En las zonas afectadas por las crecidas se han establecido casi 700 campamentos para desplazados y 265 hospitales de campaña, dijo agregando que se están repartiendo alimentos y otros productos básicos en los lugares azotados por las inundaciones.

Las inundaciones se han cobrado la vida de más de 800 personas en Pakistán desde finales de junio.

En Jammu, en la parte de Cachemira controlada por India, se registraron en agosto algunas de las lluvias más intensas en décadas, que provocaron inundaciones repentinas y deslaves que también afectaron a dos rutas de peregrinación hindú en el Himalaya.

Las precipitaciones dejaron casas anegadas y carreteras y puentes dañados, lo que ha obligado a las autoridades indias a evacuar a miles de personas de las zonas inundadas. Al menos 115 personas han muerto y decenas más resultaron heridas.

En Pakistán, es también la primera vez en 38 años que los ríos Ravi, Sutlej y Chenab se desbordaron simultáneamente, lo que obliga a los rescatistas a intensificar sus operaciones en múltiples distritos, según el departamento provincial de riegos.

Algunas familias contaron que seguían esperando la ayuda del gobierno.

“Mi familia esperó durante dos días la llegada de un bote en el tejado de nuestra casa”, apuntó Zainab Bibi, de 54 años, mientras se sentaba en una anegada en el distrito de Narowal. Admitió que había ignorado una alerta previa del gobierno porque pensó que las inundaciones nunca afectarían su aldea, ubicada a kilómetros (millas) del río.

Mohammad Saleem, un agricultor de 47 años, indicó que las crecidas procedentes del otro lado de la frontera con India arrasaron su vivienda y sus pertenencias antes de que su familia pudiera escapar de su aldea en el distrito de Narowal. Su esposa, Kaneez Bibi, de 38 años, contó que el agua arrasó la dote que había preparado para la boda de su hija mayor en noviembre.

En la provincia paquistaní de Punjab, las evacuaciones masivas comenzaron a principios de semana, luego de que unas lluvias monzónicas más intensas de lo habitual y la apertura de compuertas en represas desbordadas en India causaron inundaciones repentinas en las regiones fronterizas bajas.

En un comunicado, la ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, atribuyó a las “evacuaciones oportunas” el mérito de haber salvado vidas. Los preparativos y la demolición de estructuras construidas de forma ilegal a lo largo de los cursos de agua ayudaron a prevenir decesos a gran escala en lo que los funcionarios describen como la peor emergencia por inundaciones en la provincia en décadas, agregó.

“Ninguna persona desplazada debería quedarse sin alimentos y ayuda médica en las zonas afectadas por las inundaciones”, dijo a los funcionarios durante una reunión para evaluar la situación. “Hagan todo lo posible para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por el agua entre los afectados".

Durante una visita a Narowal, el ministro de Planificación de Pakistán, Ahsan Iqbal, acusó a India de liberar de forma deliberada cantidades excesivas de agua de sus represas sin las advertencias oportunas. Dijo que Nueva Delhi violó un tratado clave sobre el reparto de agua que suspendió a principios de año tras la muerte de 26 turistas en la Cachemira controlada por India. India culpó del atentado a insurgentes asentados en Pakistán, una acusación que Islamabad niega.

Las autoridades en Nueva Delhi no han realizado comentarios al respecto.

Las inundaciones en Narowal también sumergieron el santuario de Guru Nanak, ubicado cerca de la frontera india, pero los rescatistas evacuaron rápidamente al personal y a los peregrinos.

En 2022, inundaciones catastróficas vinculadas al cambio climático se cobraron la vida de casi mil 700 personas en Pakistán.