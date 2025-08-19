Intenta Catar y Egipto poner fin a conflicto en Gaza

Franja de Gaza.- Mediadores egipcios y qataríes estaban llevando a cabo conversaciones con Hamás en su último esfuerzo por negociar un alto el fuego con Israel en la Franja de Gaza, donde las autoridades de salud dijeron el lunes que el número de muertos palestinos por 22 meses de guerra ha superado los 62 mil difuntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció poner en duda tales conversaciones. “Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido!!! Cuanto antes suceda esto, mejores serán las posibilidades de éxito”, publicó el lunes en su sitio Truth Social.

Israel anunció planes para reocupar la ciudad de Gaza y otras áreas densamente pobladas después de que las conversaciones de alto el fuego parecieron haberse roto el mes pasado, aumentando la posibilidad de un empeoramiento de la catástrofe humanitaria en Gaza, que según los expertos se está deslizando hacia la hambruna.

Esos planes, que en parte pueden estar dirigidos a presionar a Hamás, han provocado indignación internacional y enfurecido a muchos israelíes que temen por los rehenes restantes tomados en el ataque del 7 de octubre que inició la guerra. Cientos de miles participaron en protestas masivas el domingo pidiendo su regreso.

“Esfuerzos extensivos” para reactivar las conversaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que los mediadores están “realizando esfuerzos extensivos” para reactivar una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego de 60 días, durante el cual se liberarían rehenes y las partes negociarían un alto el fuego duradero.

Habló durante una visita al cruce de Rafah de Egipto con Gaza, que no ha funcionado desde que Israel tomó el lado palestino en mayo de 2024. Estaba acompañado por Mohammad Mustafa, el primer ministro de la Autoridad Palestina, que ha sido en gran medida marginada desde que comenzó la guerra.

Abdelatty reiteró la fuerte oposición de Egipto a cualquier plan para la reubicación masiva de palestinos desde Gaza, como lo han pedido los líderes israelíes que lo retratan como emigración voluntaria. Los palestinos y gran parte de la comunidad internacional dicen que tales planes equivaldrían a una expulsión forzosa porque la guerra aérea y terrestre de Israel ha dejado gran parte de Gaza inhabitable.

Abdelatty dijo que Egipto “no participará, y no permitirá” tales planes, y pidió a otros países que han estado en conversaciones con Israel sobre la reubicación de palestinos “no involucrarse en este crimen atroz”. Egipto y otros temen que la reubicación masiva de palestinos pueda significar el fin de su búsqueda de décadas por un estado independiente.

Agregó que el líder de Hamás, Khalil al-Hayya, se unió a las conversaciones en El Cairo junto con el primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Dijo que están abiertos a otras ideas, incluyendo un acuerdo integral que liberaría a todos los rehenes de una vez.

Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada, dijo que Israel actualmente no tiene planes de enviar representantes a las negociaciones en El Cairo, pero está esperando ver cómo se desarrollan.

Militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles, en el ataque que encendió la guerra. Cincuenta rehenes todavía están dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel, después de que la mayoría del resto fueran liberados en altos el fuego u otros acuerdos.

62 mil muertes

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de muertos palestinos por la guerra había aumentado a 62 mil 004, con otras 156 mil 230 personas heridas. No dice cuántos eran civiles o combatientes, pero dice que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra. Israel disputa su cifra, pero no ha proporcionado la suya propia.

El ministerio dijo que 1.965 personas han sido asesinadas mientras buscaban ayuda humanitaria desde mayo, ya sea en el caos alrededor de los convoyes de la ONU o mientras se dirigían a sitios operados por la Fundación Humanitaria de Gaza (FHG), un contratista estadounidense respaldado por Israel.

Testigos, funcionarios de salud y la oficina de derechos humanos de la ONU dicen que las fuerzas israelíes han disparado repetidamente hacia multitudes de personas que buscan ayuda. Israel dice que solo ha disparado tiros de advertencia a personas que se acercaron a sus fuerzas. FHG dice que sus contratistas armados solo han usado gas pimienta o disparado al aire en raras ocasiones para prevenir aglomeraciones mortales.

Hambruna también causa estragos

Los expertos han advertido que la ofensiva continua de Israel está empujando a Gaza hacia la hambruna, incluso después de que alivió un bloqueo completo de dos meses y medio sobre el territorio en mayo. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el lunes que cinco personas más, incluidos dos niños, murieron por causas relacionadas con la desnutrición.

Dice que al menos 112 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde que comenzó la guerra, y 151 adultos han muerto desde que el ministerio comenzó a rastrear las muertes por desnutrición en adultos en junio.

Amnistía Internacional acusó el lunes a Israel de “llevar a cabo una campaña deliberada de hambre”.

Israel ha rechazado tales acusaciones, diciendo que permite la entrada de suficiente comida y acusando a la ONU de no entregarla puntualmente. Las agencias de la ONU dicen que están obstaculizadas por las restricciones israelíes y el colapso del orden público en el territorio, alrededor de tres cuartas partes del cual ahora está controlado por Israel.