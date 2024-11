Insta Casa Blanca a Ucrania a reclutar jóvenes para combatir contra Rusia

Foto: Associated Press

Washington.- El gobierno de Estados Unidos instó a Ucrania a aumentar rápidamente el tamaño de su ejército mediante el reclutamiento de más elementos y la reforma de sus leyes de movilización para permitir la conscripción de soldados de 18 años de edad.

Un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Joe Biden, que habló bajo condición de anonimato para discutir las consultas privadas, dijo el miércoles que el gobierno demócrata saliente quiere que Ucrania reduzca la edad de movilización a 18 años desde la actual de 25 para ayudar a expandir el grupo de hombres en edad de combatir disponibles para ayudar a una Ucrania que se ha visto muy superada en número en su guerra contra Rusia que empezó hace casi tres años.

El funcionario señaló que “la pura matemática” de la situación de Ucrania ahora es que necesita más tropas en la lucha.

La Casa Blanca ha proporcionado más de 56 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y espera enviar miles de millones de dólares más a Kiev antes de que Biden deje el cargo en enero.

Pero con el tiempo agotándose, el gobierno de Biden también está afilando su punto de vista de que Ucrania tiene el armamento que necesita y ahora debe aumentar drásticamente sus niveles de tropas si va a permanecer en la lucha con Rusia.

El funcionario dijo que los ucranianos creen que necesitan unos 160 mil soldados adicionales, pero el gobierno estadounidense cree que probablemente necesitarán más que eso.

Más de un millón de ucranianos están ahora uniformados, incluyendo la Guardia Nacional y otras unidades.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy también ha estado escuchando preocupaciones de aliados en otras capitales occidentales de que Ucrania tiene un problema de nivel de tropas y no un problema de armas, según funcionarios europeos que solicitaron el anonimato para discutir las sensibles conversaciones diplomáticas.

Zelenskyy ha dicho varias veces que no tiene ningunos planes de bajar la edad de reclutamiento. Un funcionario ucraniano, que habló a condición de anonimato al no estar autorizado a hablar del tema en público, dijo que Ucrania no tiene los equipos suficientes para ajustarlos a la escala de sus movilizaciones.

El funcionario dijo que las autoridades ucranianas ven los pedidos de bajar la edad de reclutamiento como un intento de algunos países occidentales de desviar la atención ante sus propias demoras en enviar equipos. Citó como ejemplo la demora en permitirle a Ucrania que use misiles de largo alcance para atacar profundo en territorio ruso.

Ucrania no considera que bajar la edad de reclutamiento sea sustituto de igualar la ventaja de Rusia en armas y equipos, dijo el funcionario.

Los aliados europeos también han enfatizado que la falta de profundidad significa que pronto puede ser insostenible para Ucrania continuar operando en la región fronteriza de Kursk de Rusia que Ucrania se apoderó este año. La situación en Kursk se ha complicado aún más por la llegada de miles de tropas norcoreanas que han venido a ayudar a Moscú a tratar de recuperar el territorio.

El aumento de la presión sobre Ucrania para fortalecer sus filas de combate también se produce mientras Ucrania se prepara para que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero. El republicano dijo que traería un rápido fin a la guerra y ha generado incertidumbre sobre si su gobierno continuará brindando el vital apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania.

Ucrania ha tomado medidas para ampliar el grupo de hombres elegibles para el reclutamiento, pero los esfuerzos sólo han arañado la superficie frente a un ejército ruso mucho más grande.

En abril, el Parlamento de Ucrania aprobó una serie de leyes, incluyendo la reducción de la edad elegible para el reclutamiento de hombres de 27 a 25 años, destinadas a ampliar el universo de hombres que podrían ser llamados a unirse a la guerra agotadora.

Esas leyes también eliminaron algunas exenciones del reclutamiento y crearon un registro en internet para reclutas. Se tenía previsto que añadieran unos 50 mil soldados, muy por debajo de lo que Zelenskyy dijo en ese momento que era necesario.

La conscripción ha sido un asunto sensible en Ucrania durante toda la guerra. Los propios problemas de Rusia con niveles adecuados de tropas y planificación al inicio de la guerra impidieron que Moscú aprovechara completamente su ventaja. Pero la marea ha cambiado y Estados Unidos dice que la escasez ucraniana ya no puede pasarse por alto.

Algunos ucranianos han expresado preocupación de que reducir aún más la edad mínima de conscripción y sacar a más jóvenes adultos de la fuerza laboral podría tener un efecto contrario al dañar aún más la economía que se ha visto devastada por la guerra.

El funcionario agregó que el gobierno de Biden cree que Ucrania también puede optimizar su fuerza actual tratando más agresivamente con los soldados que desertan o se ausentan sin permiso.