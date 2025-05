Inician China y EU negociaciones para reducir los aranceles

Foto: Associated Press

Ginebra.– El secretario del Tesoro y el principal negociador comercial de Estados Unidos iniciaron el sábado negociaciones con funcionarios de alto rango de China en Suiza con el objetivo de apaciguar una disputa que amenaza con interrumpir el comercio entre las dos economías más grandes del mundo y dañar la economía global.

La agencia noticiosa estatal china, Xinhua, reportó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dieron inicio a las reuniones en Ginebra con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng.

Diplomáticos de Washington y Beijing confirmaron también el inicio del diálogo, pero hablaron bajo condición de anonimato. El lugar exacto de la reunión no se hizo público. Sin embargo, se vio una caravana de autos y camionetas negras saliendo de la residencia del embajador de Suiza ante las Naciones Unidas en la adinerada ciudad suiza, y una fuente diplomática, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la reunión, dijo que las partes se reunieron durante unas dos horas hasta que partieron hacia un almuerzo previamente acordado.

Las perspectivas de lograr un avance importante parecen escasas. Pero hay esperanzas de que los dos bandos reduzcan los enormes aranceles que se han impuesto mutuamente, una medida que calmaría a los mercados financieros de todo el mundo y a las empresas de ambos lados del océano Pacífico que dependen del comercio entre Estados Unidos y China.

En abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles a las exportaciones chinas a un total del 145%. Beijing respondió imponiendo gravámenes del 125% a los productos estadunidenses. Unos aranceles tan altos equivalen prácticamente a un boicot mutuo y suspenden un flujo comercial que el año pasado superó los 660 mil millones de dólares.

Antes incluso del inicio de las negociaciones, Trump sugirió el viernes que Washington podría reducir sus aranceles a China. En una publicación en su red social, Truth Social, el presidente republicano publicó que ”¡80% de arancel parece correcto! Depende de Scott”.

Sun Yun, directora del programa de China en el Stimson Center, apuntó que esta será la primera conversación entre He y Bessent, y dudó de que la reunión en Ginebra arroje resultados significativos.

“El mejor escenario es que las dos partes acuerden reducir los... aranceles al mismo tiempo”, dijo y añadió que incluso una pequeña reducción enviaría una señal positiva. “No puede haber solo palabras".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha utilizado los aranceles de forma agresiva, como su arma económica favorita. Ha decretado, por ejemplo, un impuesto del 10% a las importaciones de casi todos los países del mundo.

Pero el enfrentamiento con China ha sido el más intenso. Sus aranceles al gigante asiático incluyen uno del 20% destinado a presionar a Beijing para que tome más acciones para detener el flujo del opioide sintético fentanilo hacia Estados Unidos. El 125% restante está vinculado a una disputa que se remonta al primer mandato de Trump, y se suma a los impuestos que había decretado entonces, lo que supone que algunos productos chinos pueden tener cargas impositivas superiores al 145%.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos alegó que China utilizaba tácticas desleales para tener ventaja en tecnologías avanzadas como la computación cuántica y los automóviles sin conductor. Entre las medidas, se apuntó que Beijing obligaba a las empresas estadunidenses y extranjeras a compartir secretos comerciales a cambio de acceso a su mercado; empleaba fondos gubernamentales para subsidiar a las tecnológicas nacionales y robó de forma directa tecnologías sensibles.

Esas cuestiones nunca se resolvieron por completo. Después de casi dos años de negociaciones, en enero de 2020 los países alcanzaron un acuerdo llamado Fase Uno. Estados Unidos pactó entonces no imponer aranceles aún más altos a China, mientras que Beijing se comprometió a comprar más productos estadunidenses. Los asuntos más polémicos, como las ayudas chinas, se dejaron para futuras negociaciones.

Pero China no cumplió con las compras prometidas, en parte porque el covid-19 interrumpió el comercio en todo el mundo después del anuncio.

La disputa por su política tecnológica ha vuelto a abrirse.

Trump también está molesto por el enorme déficit comercial su país frente a Beijing, que el año pasado ascendió a 263 mil millones de dólares.

Bessent y Greer tienen previsto reunirse también con la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter.

Trump suspendió el mes pasado su plan de imponer aranceles del 31% a los productos suizos, mayores que el 20% que decretó para la Unión Europea. Por ahora, los impuestos quedaron reducidos al 10% pero podría volver a incrementarlos.

El gobierno en Berna adoptó un enfoque cauto pero advertió del impacto de la medida sobre industrias suizas cruciales como los relojes, las cápsulas de café, el queso y el chocolate.

“Un aumento en las tensiones comerciales no está en los intereses de Suiza. Las contramedidas frente a la subida de aranceles de Estados Unidos implicarían costos para la economía suiza, en particular al encarecer las importaciones de Estados Unidos”, dijo el gobierno la semana pasada para justificar su decisión de no imponer aranceles recíprocos.

El gobierno dijo que, el sábado, las exportaciones suizas a Estados Unidos estaban sujetas a un arancel adicional del 10%, y a otro 21% a partir del miércoles.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Suiza por detrás de la UE, el bloque de 27 naciones que rodea prácticamente al adinerado país alpino de más de nueve millones de habitantes. El comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Suiza se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, de acuerdo con el gobierno.

El ejecutivo explicó que el año pasado abolió todos los aranceles industriales, lo que significa que el 99% de todos los productos de Estados Unidos pueden importarse sin aranceles.