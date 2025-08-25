Indonesia lanza una campaña de vacunación contra el sarampión tras 17 muertes

Sumenep.– Cientos de niños en Indonesia hicieron fila el lunes para recibir vacunas gratuitas contra el sarampión, mientras las autoridades lanzaban una campaña de vacunación en respuesta a un brote que ha causado 17 muertes.

Más de 2 mil niños se infectaron en la provincia de Java Oriental en los últimos ocho meses, según funcionarios que dijeron que 16 de las 17 muertes ocurrieron en el distrito de Sumenep. Dieciséis pacientes no estaban inmunizados y uno no completó las vacunas, según datos de la Agencia de Salud del Distrito de Sumenep.

Indonesia ha reportado brotes previos de esta enfermedad altamente infecciosa, impulsados principalmente por brechas en la cobertura de vacunación en la nación con mayor población musulmana del mundo.

Un brote importante en la provincia más oriental de Papúa causó decenas de muertes en 2018. Ese año, el Consejo de Ulemas de Indonesia informó que la vacuna contra el sarampión y la rubéola utilizada para los programas de inmunización masiva contenía cerdo. Se permitió el uso de la vacuna producida por el Instituto Serum de India hasta que se pudiera encontrar una vacuna halal sin cerdo.

Solo el 72 por ciento de los 22 millones de niños menores de cinco años en Indonesia recibieron la vacuna contra el sarampión el año pasado, y en algunas provincias, las tasas de vacunación fueron inferiores al 50 por ciento, según datos de Estadísticas de Indonesia.

Las autoridades indonesias han instado a los residentes y a los líderes comunitarios y religiosos a apoyar los esfuerzos de inmunización. La vacunación masiva en Sumenep tiene como objetivo a 78 mil niños de nueve meses a seis años de edad.

"De lo contrario, esta enfermedad, el sarampión, se propagará aún más entre nuestros niños. Será aún más fatal en el futuro", dijo Imam Hasyim, subjefe del distrito de Sumenep.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que el 84 por ciento de los niños recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión el año pasado, y el 76 por ciento había recibido dos dosis. Pero los expertos dicen que las tasas de vacunación contra el sarampión deben alcanzar el 95 por ciento para prevenir brotes.

La OMS señaló que 60 países reportaron grandes brotes de sarampión el año pasado.