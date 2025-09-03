India reducirá impuestos para impulsar la demanda local tras aranceles de EU

Nueva Delhi.- India reducirá los impuestos sobre cientos de bienes de consumo que van desde aires acondicionados hasta automóviles compactos con el fin de impulsar el consumo local, dijo el gobierno el miércoles, en que ha tomado Nueva Delhi para proteger su economía del impacto de los aranceles de Estados Unidos.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que la reducción en el impuesto sobre bienes y servicios, o impuesto al consumo, ha sido aprobada por un panel gubernamental. Los recortes entrarán en vigor el 22 de septiembre.

La última reforma del gobierno reduce los niveles del impuesto al consumo a una estructura de dos tasas: cinco y 18 por ciento, en lugar de los cuatro niveles anteriores del cinco, 12, 18 y 28 por ciento, según el Ministerio de Finanzas.

La mayoría de los bienes tendrán impuestos más bajos, aunque se propone una tasa especial del 40 por ciento para algunos artículos selectos como automóviles de alta gama, tabaco y cigarrillos. No se aplicará ningún impuesto a las compras de seguros de vida y de gastos médicos.

La reducción de los impuestos es parte del plan del primer ministro indio, Narendra Modi, para proteger a la economía del impacto de los aranceles de Estados Unidos, que se espera afecten a las exportaciones indias por un valor estimado de 48 mil 200 millones de dólares.

Las reformas “mejorarán la vida de nuestros ciudadanos y garantizarán la facilidad de hacer negocios para todos, especialmente para los pequeños comerciantes y empresas”, dijo Modi en redes sociales.

El mes pasado, Trump impuso un arancel adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios como medida de presión por la compra de petróleo ruso, lo que eleva los aranceles totales al 50 por ciento y tensa las relaciones entre las dos democracias más grandes del mundo.

Las relaciones comerciales entre India y Estados Unidos se han ampliado en los últimos años, pero siguen siendo vulnerables a disputas sobre el acceso al mercado y presiones políticas internas. Los funcionarios han advertido que los nuevos aranceles podrían hacer que los envíos a Estados Unidos sean comercialmente inviables, provocando pérdidas de empleo y un crecimiento económico más lento.

Para amortiguar el impacto, India también está trabajando en la expansión de sus exportaciones a otros mercados como Europa, América Latina, África y el Sudeste Asiático.

Las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea han cobrado una renovada urgencia mientras India trabaja para reducir su dependencia del mercado estadounidense. El gobierno también está discutiendo incentivos financieros que incluirían tasas de créditos bancarios favorables para los exportadores.