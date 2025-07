Incendios forestales obligan a evacuaciones en 2 parques nacionales de EU

Foto: Associated Press

Jacob Lake.- Visitantes y personal en dos parques nacionales del oeste de Estados Unidos fueron evacuados debido a incendios forestales.

El Parque Nacional Black Canyon of the Gunnison, ubicado a unos 418 kilómetros (260 millas) al suroeste de Denver, cerró el jueves por la mañana después de que la caída de un rayo provocó incendios en ambos extremos del cañón, informó el parque. El incendio forestal en el borde sur ha consumido 6,5 kilómetros cuadrados (2,5 millas cuadradas), y su perímetro no ha sido contenido.

Las condiciones en el lugar han sido propicias para el surgimiento de incendios forestales debido a las altas temperaturas, baja humedad, ráfagas de viento y vegetación árida, señaló el parque, añadiendo que el clima seguirá siendo una preocupación el viernes.

En Arizona, el borde norte del Gran Cañón también cerró el jueves debido a un incendio forestal en tierras adyacentes de la Oficina de Administración de Tierras cerca de Jacob Lake. El Departamento de Policía del condado de Coconino señaló que ayudó a evacuar a personas de un área al norte de Jacob Lake y a campistas en el Bosque Nacional Kaibab.

El incendio comenzó el miércoles por la noche, después de que una tormenta eléctrica pasó por la zona, informaron los bomberos. La conflagración ha consumido alrededor de 3.9 kilómetros cuadrados.